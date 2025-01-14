Лукашенко разрешил госструктурам покупать не только автомобили «БЕЛДЖИ»

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Опубликовано: 14.01.2025 08:16 , Обновлено: 14.01.2025

Белорусским госструктурам и организациям разрешили покупать не только белорусские автомобили, которые производит СЗАО «БЕЛДЖИ». Соответствующий указ президента Беларуси 14 января был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Журналисты Telegraf.news изучили документ, чтобы узнать, что изменится для госструктур в процедуре закупок служебных транспортных средств.

Новый президентский указ внёс изменения в прошлогодний Указ № 191 “Об упорядочении приобретения и использования транспортных средств”. Тогда белорусские государственные юридические лица, хозяйственные общества, банки, сельхозорганизации и унитарные предприятия, учредителями которых выступают организации с госдолей более 50% законодательно обязали закупать в качестве служебных авто и спецтранспорта автомобили производства совместного белорусско-китайского предприятия.

При этом максимальная стоимость закупаемых авто была ограничена, исходя из должности того, для кого было предназначено служебное авто. Исключение сделали лишь для некоторых чиновников и госслужб, которым разрешили при необходимости закупаться и иностранными автомобилями.

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Новый президентский указ обязанность закупать авто белорусского производства для госструктур исключил, оставив процедуру госзакупок, а также особенности использования служебных транспортных средств в целом прежней.

Ранее Telegraf.news рассказал, что директор СЗАО “БЕЛДЖИ” Геннадий Свидерский в конце 2024 года озвучил свой прогноз, как будут изменяться цены на новые автомобили в Беларуси в 2025 году. Возглавляемый им завод он сравнил со “стабилизатором” для всего рынка, но подчеркнул, что возможности предприятия по сдерживанию роста цен “не безграничны”.

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