Белорусских чиновников обязали ездить на Geely. Но не всех. Кому какие полагаются?

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Опубликовано: 29.06.2023 10:27 , Обновлено: 29.06.2023

Белорусские государственные органы и организации законодательно обязали закупать в качестве служебных авто и спецтранспорта автомобили производства совместного белорусско-китайского предприятия «Белджи», выпускающего автомобили под маркой Geely. Максимальную стоимость закупаемых авто ограничили, исходя из должности того, для кого предназначено служебное авто, а для некоторых чиновников и госслужб сделали исключение, разрешив закупать в том числе и иностранные авто.

Соответствующий указ на днях подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, а 29 июня он был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Кого заставят пересесть на Geely?

Согласно президентскому указу, непосредственно у СЗАО «Белджи» или у его официальных торговых представителей по с процедуре закупки из одного источника должны приобретать:

государственные юридические лица, хозяйственные общества, банки, сельхозорганизации и унитарные предприятия, учредителями которых выступают организации с госдолей более 50%.

Такие авто они имеют право использовать в качестве служебных и специальных автомобилей, “не требующих дооснащения путем монтажа специальным технологическим оборудованием”, следует из текста указа.

Сколько чиновникам разрешили потратить на закупку Geely?

Документом оговорена максимальная стоимость таких автомобилей. Она будет напрямую зависеть от должности того, для кого предназначено закупаемое авто:

руководителям госорганов можно закупать авто стоимостью не более 3430 базовых величин (на сегодня это 126,19 тыс. рублей)

заместителям руководителей, управляющему Фондом соцзащиты населения Минтруда и социальной защиты, помощникам президента, инспекторам по областям и Минску, руководителям райисполкомов, руководителям ряда гособъединений и госучреждений и ещё ряду чиновников - стоимостью не более 2200 базовых величин (81,4 тыс. рублей сегодня)

заместителям руководителей райисполкомов, местных районных горадминистраций, руководителей коммунальных унитарных предприятий, руководителей бюджетных госорганизаций и так далее - стоимостью не более 1800 базовых величин (66,6 тыс. рублей сегодня)

руководителям поселковых и сельских исполкомов, структурных подразделений райисполкомов, заместителей руководителей коммунальных унитарных предприятий - стоимостью не более 1465 базовых величин (54,2 тыс. рублей).

Для высших должностных лиц, председателей областных и Минского городского исполкомов ограничения по стоимости служебного авто не вводили.

Кому разрешили пользоваться иностранными служебными авто?

Впрочем, не всех чиновников обязали пересесть на авто производства «Белджи». Исключения “с учетом специфики деятельности” и “особенностей выполняемых задач” сделаны для следующих госорганов:

Служба безопасности президента Республики Беларусь

госорганы системы обеспечения национальной безопасности

органы финансовых расследований Комитета государственного контроля

Государственная фельдъегерская служба при Министерстве связи и информатизации

автотранспортное госучреждение «Белтрансспецавто» Управления делами президента Республики Беларусь

сельхозорганизации, государственные производственные лесхозобъединения, государственные лесхозучреждения

иные госорганы и организации - по решению президента Беларуси.

При этом все они покупку авто иностранного производства обязаны сначала согласовать с Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси.

Кроме того, в указе установлены лимиты не только на цену закупаемых авто для бюджетных организаций, но и на пробег - он не должен превышать 1,7 тыс. километров в месяц. Если за месяц организация или учреждение столько на служебном авто или спецтранспорте не “накатало”, его разрешается использовать в последующие месяцы, но в рамках текущего года.

Исключения по этому пункту сделаны для спецтранспорта служб медицинской и скорой помощи, газовой службы, инкассаторов, а также учебных авто и ещё ряда категорий.