В правительстве Беларуси пообещали обновить 300 километров гравийных дорог к агрогородкам. Когда?

Опубликовано: 25.09.2024 17:54 , Обновлено: 25.09.2024

Во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, которое прошло в среду, 25 сентября, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак пообещал "обновить" 300 километров дорог к белорусским агрогородкам. По его словам, это планируется сделать "в ближайшие годы". Более точные сроки, к сожалению, не сообщили.

Анатолий Сивак отметил, что на сегодняшний день в Республике уделяется “большое внимание” устранению ямочности и ремонту автодорог в целом. При этом отдельно в правительстве рассматривают работы по улучшению улично-дорожной сети агрогородков. Кроме того, по его словам, “идёт перевооружение” многих предприятий, поскольку для увеличения объёмов ремонта нужны “соответствующие мощности”.

“Наша задача — обновить 300 километров автодорог к агрогородкам, гравийные сделать в твёрдом покрытии в ближайшие годы”, — подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси.

По информации вице-премьера, за прошедший период 2024 года отремонтировано 4369 километров (145,6% к 2023 году в целом) автодорог общего пользования, в том числе 1624 километров республиканских и 2745 — местных автодорог, передало БелТА. По итогам года планируется отремонтировать более 5 тысяч километров дорожной сети.

К слову, в марте в Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что по сравнению с прошлым 2023 годом в Беларуси выросли темпы ремонта дорожных ям. По словам начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григория Глазко, «в 2024 году по сравнению с прошлым годом объём образовавшейся ямочности на республиканских дорогах снизился на 25%», [link href=“https://t.me/mintransbelarus/1112” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее Telegraf.news писал, что с 20 сентября в Беларуси увеличились тарифы на проезд по платным дорогам. Такое постановление приняло Министерство транспорта и коммуникаций. Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале, цены выросли в среднем на 13%.

Минтранс поднял на 13% тарифы за проезд по платным дорогам Беларуси