Лукашенко до конца 2025 года отменил утильсбор для некоторых грузовых авто и прицепов

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Опубликовано: 17.04.2025 19:37 , Обновлено: 17.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал Указ № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ устанавливает временное, на 2025 год, освобождение от уплаты утилизационного сбора для ряда новых транспортных средств, используемых белорусскими перевозчиками в международных рейсах.

Как следует из указа, освобождение распространяется на транспортные средства, ввозимые или помещаемые под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь.

Ключевое условие в том, что эти транспортные средства должны использоваться для международных автомобильных перевозок грузов в течение одного года с даты их таможенного выпуска или госрегистрации (если ввезены из стран ЕАЭС), сообщила президентская пресс-служба.

Какие именно ТС попали под льготу?

В перечне указаны:

Седельные тягачи (с даты выпуска не более 3 лет, полная масса 12-50 т, Евро-5 и выше).

(с даты выпуска не более 3 лет, полная масса 12-50 т, Евро-5 и выше). Грузовые автомобили (не старше 3 лет, полная масса 20-50 т, Евро-5 и выше).

(не старше 3 лет, полная масса 20-50 т, Евро-5 и выше). Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (не старше 3 лет).

и (не старше 3 лет). Полуприцепы автомобильные (не старше 3 лет, полная масса >15 т, длина ≥13,6 м).

(не старше 3 лет, полная масса >15 т, длина ≥13,6 м). Полуприцепы-рефрижераторы (не старше 3 лет, объем кузова ≥76 м³).

(не старше 3 лет, объем кузова ≥76 м³). Прочие полуприцепы (не старше 3 лет).

(не старше 3 лет). Прицепы автомобильные (не старше 3 лет, полная масса >15 т).

Напомним, не так давно Совет министров повысил ставки утилизационного сбора как для физических, так и для юридических лиц.

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Так, журналисты Telegraf.news выяснили, что за новый (до 3 лет) седельный тягач Евро-5/6 с полной массой 20-50 т утильсбор составляет 35 395,65 рубля . Теперь для «международника» он должен быть равен нулю.

За новый грузовой автомобиль (фургон и т. п.) массой 20-50 т сбор составляет 151 915,16 рубля . Для перевозчиков, использующих его в международных рейсах, он, согласно указу, также обнуляется на 2025 год.

За прицепы и полуприцепы категории O4 (куда входят многие из перечисленных выше) сбор установлен в размере 47 052,9 рубля — эта сумма также должна экономиться при соблюдении условий.

Контролировать целевое использование (т. е. работу на международных перевозках в течение года) будет Транспортная инспекция Минтранса.

Если условие об использовании на международных перевозках не будет соблюдено, Транспортная инспекция должна проинформировать Таможенный комитет. Утилизационный сбор придётся уплатить по ставкам, действовавшим на дату выпуска/регистрации ТС.

Заявленная цель указа — «создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке», а также увеличение экспорта транспортных услуг.

Указ должен вступить в силу после официального опубликования и распространить своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

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