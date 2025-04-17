Проверьте, как быстро у вас заберут права. Эту задачу на проезд перекрестка решили считаные единицы

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Опубликовано: 17.04.2025 11:19 , Обновлено: 17.04.2025

Ситуации на дороге нередко становятся настоящей головоломкой для водителей и порождают в соцсетях бурные обсуждения и споры. Как проехать тот или иной участок дороги по правилам и какие из них действительно применимы к ситуации? Так, в Threads завирусилась картинка с головоломкой на знание ПДД, которая разделила пользователей соцсети. Кто должен первым проехать перекрёсток, а кто последним? Попробуйте ответить верно и узнайте мнение профессионального автоинструктора.

Картинкой и вопросом о правилах проезда перекрестка поделился в Threads пользователь efim_kazaneski. Он написал, что сейчас сдает на права и признался, что не понимает, почему последним должен проехать зеленый автомобиль.

Однако неясно, откуда взялось его убеждение, что зеленая машина должна ехать первой — то ли ему так кто-то сказал, то ли так показала учебная программа.

Менее чем за сутки под постом собралось более 2 тысяч комментариев, в которых были озвучены самые разные варианты.

В чём суть задачи?

На Т-образном перекрестке изображены три автомобиля, которым нужно разъехаться по указанным стрелками направлениям. Однако кто из водителей и кому должен уступить дорогу, на первый взгляд может показаться непонятным, поскольку на перекрестке отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Какая последовательность не нарушит правила?

Пользователи соцсети поделились своим видением ситуации и вариантами того, как автомобили должны разъехаться.

“По полочкам: равнозначный перекресток. Первой едет синяя машина, так как у зеленой - помеха справа, а красная - поворачивает налево. Второй едет зеленая, так как при повороте налево красная должна всех пропустить. Третьей едет красная”, - высказалась одна из пользовательниц соцсети в комментариях.

“Это не равнозначные дороги, а Т-образный перекресток, где прямая улица является главной по определению, а прилегающая - второстепенной. Следовательно, первой проезжает зеленая машина, затем - красная и синяя одновременно, так как они друг другу не мешают. Если бы синяя поворачивала налево, то проехала бы последней”, - написал еще один пользователь.

“Знаков нет вообще и непонятно. Короче, в какой бы из этих машин я ни сидела за рулем, я бы в любом случае ждала, пока проедут остальные ?. Даже если я знала бы правильный ответ, очень сомневаюсь, что его знают два других водителя, так что пусть лучше они первые и едут”, - прокомментировал ситуацию еще кто-то.

“Зеленая первая, потому что главная дорога, и она едет прямо. Потом красная, ну и синяя последняя”, - таким образом решил четвертый.

А как вы считаете, в какой последовательности должны разъехаться автомобили?

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Правильный ответ

Мы обратились за комментарием к профессиональному автоинструктору и автору YouTube-канала Avtoinstruktorminsk Дмитрию Ярмолинскому, чтобы он разъяснил ситуацию с точки зрения ПДД Беларуси.

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Правильный ответ: синий, зелёный, красный.

По словам Дмитрия Ярмолинского, для этой ситуации можно применить сразу два правила проезда равнозначных перекрестков. А именно:

Глава 9, статья 69 ПДД РБ: в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена настоящими Правилами, дорогу обязан уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

Глава 13, статья 111 ПДД РБ: при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо.

“У синего автомобиля траектория не пересекается с красным, поэтому он едет первым. У зеленого получается помеха справа, он проезжает вторым. Ну и соответственно, красный, он поворачивает налево и обязан пропустить зелёный, едущий прямо”, – объяснил эксперт.

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Как наказывают за нарушение правил проезда перекрестка?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Беларуси:

статья 18.13., п.8 — нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков – влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

— нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков – статья 18.13., п.13 — нарушение правил проезда перекрестков, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин.

нарушение правил проезда перекрестков, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влечет статья 18.13., п.12 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

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