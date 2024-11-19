Литва перестала пропускать грузовики сразу через 2 пункта пропуска — ГТК

🔄 Обновлено

Опубликовано: 19.11.2024 16:50 , Обновлено: 19.11.2024

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что литовские пограничники перестали оформлять грузовики в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный — "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный — "Бенякони").

По информации ведомства, оформлять транспортные средства в Литве перестали уже с 09:00 (речь идёт о выезде из Беларуси). Что касается въезда в Республику, то, как утверждают в ГТК, сопредельная сторона не пропускает фуры с 12:00 того же дня, то есть со вторника. При этом в Государственном таможенном комитете отметили, что о причинах литовская сторона “не уведомляла”.

“Сейчас через «Каменный Лог» и «Бенякони» из Беларуси пытаются выехать около 1000 транспортных средств. О возобновлении движения через белорусско-литовский участок границы будет сообщено дополнительно, — подчеркнули в ведомстве.

Обновлено Вечером, в ГТК Беларуси сообщили, что контролирующие службы Литвы возобновили оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Литвы 13 ноября одобрило проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, которое вводит обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовиков, выезжающих из страны через границу с Беларусью и Россией. Мера должна заработать 1 декабря.

Литва объявила введение обязательной регистрации фур на границе с Беларусью

Кроме того, Литовская таможня объявила “усиление контроля” товаров, которые “входят в группу риска”, на границе с Беларусью. Речь идёт об экспорте из стран Евросоюза. По информации иностранного ведомства, меры начали действовать 11 ноября.

Литовская таможня объявила «усиление контроля» на границе с Беларусью. Что внесла в «группу риска»?