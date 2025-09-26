Литва готовит запрет на провоз любых товаров через границу с Беларусью? Узнали, что известно

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 26.09.2025 15:50 , Обновлено: 26.09.2025

Власти Литвы рассматривают возможность введения режима безтоварного пересечения границы с Беларусью, причём как на въезд, так и на выезд. Такую информацию со ссылкой на собственные источники, "близкие к литовским таможенным структурам", 26 сентября распространил тематический Telegram-канал о событиях на белорусской границе "Наша граница".

Официально данную информацию на сегодняшний день не подтвердила ни литовская, ни белорусская сторона. Однако Telegram-канал, ссылаясь на своих подписчиков, утверждает, что режим безтоварного пересечения на границе Литвы и Беларуси может заработать уже с 1 октября .

По информации источников, речь идёт о том, чтобы запретить частным лицам ввозить в Литву и вывозить из страны любые товары.

Ранее Telegraf.news рассказал, что во время недавнего “большого польского шатдауна”, когда Польша полностью закрыла границу с Беларусью под предлогом военных учений с Россией, власти Литвы отказались закрывать свой участок границы. Тогда министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович пояснил, что граница с Беларусью остаётся открытой из-за опасений навредить находящимся в нашей стране гражданам ЕС. Однако, по его словам, глава Службы охраны государственной границы (VSAT) уполномочен закрыть её немедленно в случае любого инцидента.

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Тем временем Министерство коммуникаций соседней Латвии на прошлой неделе поручил Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить юридическое обоснование для прекращения лицензий транспортных компаний на поездки автобусов в/из Беларуси (и России).

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