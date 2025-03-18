Кубраков поручил изучить сложность практического экзамена на права и усилить профилактику этих ДТП

Опубликовано: 18.03.2025 15:10 , Обновлено: 18.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на рабочем совещании с руководством ГАИ в УВД Миноблисполкома 18 марта поручил изучить сложность практического экзамена на права в Госавтоинспекции и усилить сейчас профилактику определенных ДТП.

Кубраков сказал, что с наступлением весны нужно сделать акцент на профилактике аварий с мотоциклистами, велосипедистами и теми, кто ездит на средствах персональной мобильности (СПМ).

Фото: МВД Беларуси

“С учетом жалоб граждан на то, как непросто сдать практическое испытание для получения водительского удостоверения, министр дал поручение изучить, насколько оправдана его сложность”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16494” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Telegram-канале МВД.

Фото: МВД Беларуси

Для этого в ведомстве анализируют Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством.

[info_b]Напомним, после успешного завершения обучения в автошколе надо сдать экзамен в ГАИ, который состоит из теоретический и практической частей. Последняя включает испытание на автодроме и экзамен на маршруте в условиях реального дорожного движения. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр Кубраков 12 марта на рабочем совещании в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ поручил увеличить число экзаменаторов там и при необходимости перевести их на “усиленную службу”. В МВД рассказали, для чего такие меры.

Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?

Также мы рассказывали, что минчане пожаловались на огромные очереди в открывшемся недавно после ремонта МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. И речь не только о физических очередях, которые посетителям приходится стоять порой часами ради одной-двух административных процедур, но и о растянувшейся на месяц записи на сдачу практического экзамена по вождению.

«Запись – на месяц вперёд» — Минчане пожаловались на очереди в ГАИ