"Красава" - Минчанин показал, что делать если машина попала по окна в воду во время потопа

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Опубликовано: 18.07.2025 15:20 , Обновлено: 18.07.2025

После недавних мощных ливней видеоплатформу TikTok наводнили ролики автомобилей, попавших в водную ловушку на затопленных участках городских улиц. Автор одного из них продемонстрировал, что можно сделать водителям, если они внезапно оказались не в автомобильном, а в водном потоке и машина ушла в воду по окна.

В подобной ситуации очень легко схлопотать так называемый гидроудар. Это происходит, когда вода попадает в воздухозаборник и всасывается вместе с воздухом в цилиндры двигателя, из-за чего оказывается мощное ударное воздействие на шатуны, поршни, коленвал и прочие детали двигателя. В результате двигатель может просто заглохнуть и уже не завестись. В этом случае выехать из подтопленного участка, скорее всего, удастся уже лишь на эвакуаторе, а двигатель, возможно, придётся отдать на дорогостоящий капитальный ремонт.

Как правило, при попадании в глубокую лужу водителям рекомендуют медленно проезжать её, не глуша мотор. Но когда вся дорога превращается в одну большую лужу, для обычной городской легковушки такая поездка может оказаться фатальной. Один из автомобилистов во время очередного потопа в Минске наглядно продемонстрировал, как снизить вероятность попадания воды в воздухозаборник, который расположен в подкапотном пространстве в непосредственной близости от двигателя (то есть для большинства машин с ДВС - спереди авто). Для этого мужчина вместо того, чтобы медленно ехать вперёд, включил заднюю передачу.

“Мужик - красава, задний ход включил”, - похвалили его зрители, отметив, что так “меньше вероятность в воздухан воды схватить”.

Специалисты отмечают, что такой способ, действительно, может снизить вероятность попадания воды в двигатель, но двигаться в потоке воды рекомендуют лишь в том случае, если вода ещё не поднялась выше порогов и нет сильного течения. В этом случае вполне можно попробовать медленно выехать из потока задом, соблюдая при этом меры предосторожности и следя за тем, что происходит позади авто с помощью зеркал.

[info_b] Как правильно ехать, если угодили в поток?

Включите первую передачу (или задний ход) и двигайтесь очень плавно, без резких движений.

Держите двигательна высоких оборотах (2500–3000 об/мин), чтобы выхлопная система не захлебнулась.

Не глушите двигатель – если он заглохнет, повторный запуск может привести к гидроудару.

Если же уровень воды продолжает подниматься, специалисты рекомендуют срочно покинуть машину . [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с проблемой потопов на городских улицах минчане массово столкнулись и в прошлом году из-за урагана. В одном из сервисных центров Минска рассказали впоследствии, что некоторые “утопленники” требовали ремонта на сумму до 1000 рублей, а некоторые тянули на все 15 тысяч. Сколько и за что пришлось заплатить их владельцам, рассказали на СТО.

До 15 тысяч рублей. На СТО рассказали, сколько минчанам пришлось платить за ремонт затопленных машин после шторма в июле