До 15 тысяч рублей. На СТО рассказали, сколько минчанам пришлось платить за ремонт затопленных машин после шторма в июле

Опубликовано: 13.08.2024 17:38 , Обновлено: 13.08.2024

В одном из сервисных центров Минска рассказали, что к ним начали обращаться белорусы, чьи автомобили месяц назад пострадали из-за урагана. Некоторые "утопленники" требовали ремонта на сумму до 1000 рублей, а некоторые тянули на все 15 тысяч. Сколько и за что пришлось заплатить их владельцам, рассказали на СТО.

В сервисном центре пояснили, что затраты на ремонт такого автомобиля зависят от двух причин: как сильно он был затоплен и как долго водитель медлил с посещением СТО. В большинстве случаев достаточно разобрать машину, просушить и заменить жидкости, поэтому зачастую стоимость ремонта составляет около 1000 рублей. В случае, если требуется замена блоков управления или ремонт двигателя, расходы станут гораздо выше. Многое, конечно, зависит от автомобиля: чем он дороже, тем выше стоимость запчастей.

“На нашей практике самые дорогие ремонты после летних ливней обошлись владельцам в 10-15 тысяч рублей. Но это скорее редкость. Если водитель сразу спохватился и вовремя привёз к нам автомобиль, то затраты в десятки раз ниже. Но есть и те, кто тянут до последнего», – отметил руководитель одной из столичных СТО.

По его словам, самая большая ошибка – продолжать дальше ездить на “утопленнике”. Даже если он сам просохнет, вода начнёт процесс коррозии и окисления, что со временем приведёт к коротким замыканиям и выходу из строя электрооборудования. При этом автомобиль может какое-то время работать нормально, а проблемы посыпятся потом.

При этом на СТО подчеркнули: степень последствий можно оценить и самостоятельно. Например, если машина при затоплении стояла, то пострадают электроника и детали интерьера, а если была в движении – может выйти из строя двигатель. Попавшая в воздухозаборник вода приводит к гидроудару. Специалисты сервисного центра обратили внимание: “Последствия бывают такими, что проще заменить мотор, чем ремонтировать”.

Если автомобиль вдруг «хлебнул» воды, то эксперт советует действовать, как только сойдёт потоп. Для начала нужно снять клеммы с аккумулятора и обесточить. Потом надо быстро приступить к разборке и сушке, чтобы плесень не успела расползтись по салону. Также стоит проверить состояние технических жидкостей: вода могла смешаться с маслом в двигателе, коробке передач или раздаточной коробке.

«Совет один: не тратьте время, а действуйте. Если можете сами – делайте сами, если нет – свяжитесь с сервисным центром. Когда к нам поступает такое авто, мы сразу же его разбираем, просушиваем, меняет необходимые детали и все технические жидкости, чтобы исключить их смешивание с водой. Время идёт на часы: если отложить или понадеется, что пронесёт, могут выйти из строя важные компоненты или появится плесень. Конечно, всё поправимо, но цена будет высока, — предупредили на столичной СТО.

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