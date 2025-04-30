Когда рассосутся? В ГПК снова предупредили белорусов о нескончаемых очередях на границе в ЕС

Опубликовано: 30.04.2025 11:12 , Обновлено: 30.04.2025

В Пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что в среду, 30 апреля, очереди на границе никуда не делись, несмотря на то, что большие выходные уже закончились. По всей видимости, часть белорусов решило их продлить ради европейских вакаций, сделав сокращённую рабочую среду и пятницу ещё короче. А это получается - целая неделя выходных.

По данным пограничников, очередь на въезд в ЕС насчитывает на утро среды 2540 грузовых и легковых автомобилей. Но это суммарно на всех основных пунктах пропуска.

“Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1260 единиц авто. Сопредельная сторона за три дня приняла на свою территорию 1803 авто из 5100 возможных”, - констатировали в ГПК.

На литовской границе ситуация ещё хуже для большегрузов. На КПП Мядининкай (Каменный Лог) белорусские пограничники насчитали 420 фур, обвинив литовских коллег в пропуске 22% от “нормы”, не уточнив, знают ли о ней в Литве.

В то же время, на КПП Шальчининкая (Бенякони) въезда в ЕС ожидают 460 фур. В Латвию пытаются попасть на данный момент через КПП Патерниеки (Григоровщина) 400 фур, утверждают в ГПК Беларуси.

Пограничники не поделились прогнозом, когда ждать снижения количества очередников. Но можно предположить, что гигантские очереди в ЕС на границе Беларуси традиционно рассосутся только после воскресенья.

Ранее Telegraf.news писал, что Литва официально уведомила Беларусь о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве. Это произойдет с 27 мая 2025 года.

Также недавно стало известно, что правительство Литвы запретило пересекать границу с Беларусью в пунктах пропуска “Мядининкай” (с белорусской стороны — “Каменный лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах. Такое решение объяснили “возросшими угрозами безопасности” для Литвы.

Литва запретила пересекать границу с Беларусью на мотоциклах и мопедах

А тем временем, предложение Белорусской железной дороги (БелЖД) возобновить прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью в настоящее время активно обсуждается в различных литовских инстанциях. Хотя шансов на скорое решение - мало.

Прежде, чем дать окончательный ответ, Министерство сообщений Литвы решило дождаться оценки данного шага со стороны других заинтересованных ведомств — свою позицию уже озвучили в Министерстве иностранных дел и Департаменте государственной безопасности. Высказался и старший советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

Пошло по инстанциям? Узнали, что происходит в Литве с предложением БелЖД возобновить пассажирское сообщение