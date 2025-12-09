КГК дал белорусам два дня, чтобы пожаловаться на «скоростных» маршрутчиков и их нехватку

Опубликовано: 09.12.2025 15:08 , Обновлено: 09.12.2025

Комитет госконтроля выделил два дня на то, чтобы белорусы могли рассказать о волнующих их проблемах, связанных с работой пассажирского транспорта. Пожаловаться в надзорный орган можно как не нехватку общественного транспорта на конкретных маршрутах, неудовлетворительное состояние остановочных пунктов, так и на самих водителей маршруток.

Тематическая “горячая” линия в ведомстве будет работать в среду и четверг, 10 и 11 декабря . Жалобы на “ненадлежащую работу” перевозчиков, а также предложения по улучшению качества их работы ведомство будет принимать в рабочее время (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) по короткому номеру телефона 191 .

В ведомстве также перечислили примерный перечень вопросов, с которыми в ближайшие два дня можно будет обратиться к специалистам Госконтроля:

нарушение расписания движения;

невыдача чеков при оплате проезда;

несоблюдение перевозчиками правил безопасности и скоростного режима;

недостаточность маршрутов общественного транспорта, в том числе в сельской местности;

неудовлетворительное состояние остановочных пунктов;

неудовлетворительное состояние самого общественного транспорта.

Список не исчерпывающий - с любыми другими проблемными вопросами, касающимися транспортного обслуживания городов и посёлков, белорусы в ближайшие два дня также могут обращаться в КГК.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства закрыть вопрос с очередями на пригородные и междугородные маршрутки в часы пик. В качестве решения глава государства предложил вывести на маршруты автобусы и электробусы вместо привычных белорусам микроавтобусов.

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