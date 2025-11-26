«Это уже перебор» - Белоруска пожаловалась на водителей автобусов. Пользователи TikTok разделились на два лагеря

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Опубликовано: 26.11.2025 13:38 , Обновлено: 26.11.2025

Жительница Марьиной Горки (Пуховичский район Минской области) выложила в TikTok видео, в котором публично пожаловалась на водителей местного автобусного парка. Женщина обвинила их в несоблюдении графика отправления автобусов, а пользователи соцсети из других регионов Беларуси поделились аналогичной проблемой. Впрочем, претензии автора ролика далеко не все зрители посчитали обоснованными.

Своё недовольство автопарку Марьиной Горки местная жительница высказала после того, как не успела на утренний автобус, из-за чего опоздала на работу и вынуждена была добираться туда на такси. Поскольку интервал движения автобусов в этом городке с населением в 20 тыс. жителей достаточно большой, опоздание на рейс представляет для местных жителей куда большую проблему, чем для жителей крупных городов, где можно перестроить свой маршрут и сесть на ближайший автобус/троллейбус/метро в пределах 5-10 минут.

Зная об этом, женщина пришла на остановку заранее - за 5 минут до заявленного в графике движения автобуса времени. Но вместо пятиминутного ожидания, на которое она рассчитывала, женщине оставалось лишь помахать ручкой уходящему автобусу, что вызвало у неё бурю негодования.

“Я понимаю, что расхождение +/- 3 минуты для вас допустимо, но расхождение в 5 минут - это уже перебор. Автобус, который должен был ехать в 8:49, уехал в 8:44, и люди, которые пришли вовремя, теперь просто тупо опаздывают на работу”, - пожаловалась автор ролика, заявив, что с такой проблемой она сталкивается уже не в первый раз.

Нашлось немало комментаторов, которые встали на сторону водителя, а автору ролика посоветовали быть “более пунктуальной”, выходить “заранее” и приходить на остановку за 20 минут до отправления автобуса. Некоторые предложили ориентироваться не только на утверждённое расписание, но и использовать современные сервисы, которые позволяют отслеживать движение городского транспорта в режиме онлайн.

“Смотрю в приложение Яндекс и выхожу минут на десять раньше… Много лет всё отлично”, - поделился своим лайхаком один из комментаторов.

Другие же, наоборот, поддержали девушку, ссылаясь на общепринятые правила маршрутного транспорта, согласно которым допускается уезжать с остановочного пункта не раньше чем за 3 минуты до обозначенного графиком времени. Судя по комментариям зрителей, это правило строго соблюдается далеко не везде и не всеми водителями.

“Я поддерживаю эту девушку, отвратительно отправляются с установок, иду к времени, а автобус уже поехал, и надо ждать другой автобус минут 40 - маршрут Марьина Горка - Пуховичи”, - поделился своим опытом житель того же района.

“Не один раз наблюдала такое: маршрут Дубровка - Марьина Горка, должен быть на остановке д. Михайлово по расписанию в 12:29, хорошо если он придёт в 12:15, так что за час до автобуса надо идти и ждать”, - написал другой.

“По маршрутам много нарушений. Особенно между населенными пунктами. Надо выходить за 15 минут до автобуса. Спрашиваю, почему настолько раньше едите по линии. Ответ убил: людей, оказывается, нет. Так вы их и не увидите - люди ещё только через минут 5-10 выйдут на остановку”, - посетовал третий.

[inf]Кстати, ранее в “Минсктрансе” объясняли, что правилами перевозок на городских маршрутах допускаются отклонения в плюс 3 – минус 5 минут от графика движения. При этом на предприятии подчёркивали, что такие отклонения допустимы лишь в тех случаях, когда дорожная обстановка не позволяет выдерживать расписание: где-то на маршруте возникла пробка, вышли из строя светофоры и т.п. Лишь тогда считаются допустимыми задержки либо незначительное опережение графика. [/inf]