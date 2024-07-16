Казахстан предложил запретить ввоз в Беларусь автомобилей старше семи лет

Опубликовано: 16.07.2024 07:39 , Обновлено: 16.07.2024

Власти Казахстана предложили ввести ограничения на ввоз транспортных средств старше семи лет, причём не только собственно в страну, но и на территории всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть в Беларуси, Армении, Кыргызстане и России. Данное предложение в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение Совета ЕАЭС.

Данная инициатива принадлежит Министерству промышленности и строительства Казахстана. Её на днях озвучил директор министерского департамента интеграции и международного сотрудничества Адильбек Бектибаев во время публичных обсуждений петиции об отмене утилизационного сбора в Казахстане, передал казахский автомобильный портал Kolesa.kz.

По словам Бектибаева, если Совет ЕАЭС одобрит инициативу казахской стороны, потребуется внести изменения в технический регламент “О безопасности колёсных транспортных средств”. Однако, для этого необходимо, чтобы предложение поддержали все пять стран — участниц ЕАЭС.

По мнению Бектибаева, которого процитировал портал Tengri Auto, инициатива Казахстана может “прийтись не по душе” Армении и Кыргызстану.

В качестве дополнительных ограничений власти Казахстана также предложили ввести запрет физическому лицу на ввоз более чем одного авто в год для личного пользования, а также полный запрет на ввоз авто частными лицами для иных целей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси весной этого года в закон о таможенном регулировании внесли ряд существенных изменений, которые коснулись в том числе и ввоза автомобилей. К примеру, одно из новшеств касается беспошлинного ввоза авто для граждан, которые переехали жить в Беларусь на постоянной основе.

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Тем временем соседние с Беларусью страны, в частности, Литва, этим летом ужесточила правила экспорта автомобилей, приобретённых в Евросоюзе, в Республику. Новые требования к тем, кто захочет ввезти авто из ЕС, озвучили в Департаменте таможни Литвы.

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