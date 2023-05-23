Казахские перевозчики вслед за польскими потребовали запретить белорусским фурам ездить по ЕС

Опубликовано: 23.05.2023 08:06 , Обновлено: 23.05.2023

Казахстанские перевозчики решили обратиться к странам Евросоюза с просьбой ввести ограничения на передвижение белорусских фур. Как заявили в Союзе международных автомобильных перевозчиков Казахстана (КазАТО), действующие правила международных автомобильных перевозок ущемляют их права, предоставляя преимущество транспортным компаниям из Беларуси и России.

Такие требования представители КазАТО озвучили 22 мая в Алматы после того, как Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана вновь разрешили «перецепку» грузов из стран Евросоюза на белорусские фуры, передает казахстанский офис Forbes.

Казахстанские перевозчики раскритиковали решение профильного министерства, заявив, что белорусские и российские транспортные компании при релокации и получении казахстанской регистрации получают преимущества, лишая местные компании прибыли, а государства - дохода в виде налогов.

“С 2022 года в связи с санкциями, наложенными на Россию и Беларусь, российские и белорусские компании регистрируют на территории Казахстана транспортные компании и получают статус резидента. Их автотранспортные средства ставятся на учет и получают казахстанские государственные регистрационные номерные знаки, и они осуществляют международные автоперевозки грузов в европейские страны с использованием иностранных бланков разрешений под флагом Казахстана”, - пояснил президент КазАТО Махсат Сактаганов.

В свою очередь глава отдела международных автоперевозок Союза Мурат Серимбетов отметил, что помимо упущенной прибыли действующие правила провоцируют параллельный импорт.

“Мы подставляем репутацию нашего государства. Казахстан заявляет, что не участвует в параллельном импорте, но фактически это сейчас и происходит”, - подчеркнул он.

“Отдали наш хлеб белорусам и россиянам”

Представитель местной компании Damir Logistic Булат Тасыбаев обвинил казахстанские власти в том, что они “отдали наш хлеб белорусам и россиянам”.

“Это груз наш - казахи покупают, казахи и должны возить, - заявил он. - Невозможно стало работать, когда разрешили «перецепку»: нету прибыли, водители увольняются, нам платить кредиты невозможно”.

Напомним, что схожие претензии своим властям выказывали недавно польские перевозчики. Требуя ввести новые правила пропуска грузовых автомобилей, которые бы не ставили местные компании в невыгодное положение, по сравнению с белорусскими перевозчиками, полки даже решились на масштабную акцию протеста на границе в Беларусью. Они на несколько дней фактически заблокировали единственный действующий пункт пропуска для грузовиков «Кукурыки», что привело к многокилометровым очередям с польской стороны.

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После того, как местные чиновники объявили о прекращении блокировки пункта пропуска, польские перевозчики заявили, что будут обжаловать решение местной администрации и попытаются возобновить акцию протеста “против некомпетентности польских служб”. Регистрацию сотен транспортных компаний из Беларуси и России в Польше организаторы акции протеста назвали “способом обхода санкций”, который лишает поляков рабочих мест.

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