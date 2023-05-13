До 37 часов в очереди - Польские чиновники решили прекратить акцию протеста на границе с Беларусью

Опубликовано: 13.05.2023 13:13 , Обновлено: 13.05.2023

Польские чиновники решили отозвать своё разрешение на долгосрочную акцию протеста на границе с Беларусью и объявили о прекращении блокировки пункта пропуска «Кукурыки». Тем не менее, за время забастовки на польской стороне скопилось огромное количество грузовиков - порядка 1,1 тыс. По подсчетам местных чиновников, время ожидания в очереди может достигать 37 часов.

Как пояснила младший инспектор Беата Мищук из Главного управления муниципальной полиции в Бяла-Подляске, акцию протеста перевозчиков официально прекратили вечером 12 мая - по решению мэра Тересполя.

“Протестующие покинули площадку возле терминала. Очередь движется в обычном режиме”, — передаеют её слова польские СМИ со ссылкой на агентство PAP. В полиции пояснили, что продолжение забастовки было сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья людей. По их словам, скопившиеся на границе фуры представляют угрозу дорожному движению и вызывают протест со стороны местных жителей.

В свою очередь представитель Люблинской администрации Михал Дерусь 13 мая сообщил, что к утру субботы движение на въезде из Беларуси в Польшу осуществлялось на постоянной основе, однако очередь с польской стороны границы растянулась на десятки километров. Въезда в Беларусь, по словам чиновника, утром 13 мая ожидало порядка 1,1 тыс. грузовиков, а расчетное время ожидания составило 37 часов.

Тем временем в Государственном таможенном комитете Беларуси также отчитались о том, что оформление грузовиков в единственном открытом для фур польском пункте пропуска вернулось в нормальный режим. По данным белорусского ведомства, с 00:00 13 мая таможенники на пункте пропуска “Козловичи” уже оформили на въезд в страну более 260 фур, передает БелТА.

Тем не менее, сами польские перевозчики заявили, что будут обжаловать решение местной администрации и попытаются возобновить акцию протеста на границе.

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Напомним, организаторы ранее заявляли, что это протест против некомпетентности польских служб, ведь с февраля они не отреагировали на регистрацию сотен транспортных компаний из Беларуси и России. Что, по мнению протестующих, является обходом санкций и лишает поляков рабочих мест.