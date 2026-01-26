Караник рассказал, где появятся белорусские электромобили - "Немножко переоценили возможности"
Глава Национальной академии наук (НАН РБ) Владимир Караник признал, что белорусские учёные, обещавшие создать полностью отечественный автомобиль "массового пользования", "немножко переоценили свои возможности". Однако совсем отказываться от белорусских разработок в этой сфере в НАН не намерены. По словам Караника, они уже "нашли свою нишу".
По словам Караника, в Беларуси уже создан свой прототип электрокара. Его создали в рамках научной программы по созданию компонентной базы электротранспорта в целом - электродвигателей, редукторов, инвертора и прочих обязательных элементов любых электрокаров.
“Задача создать автомобиль в целом - наверное, немножко переоценили свои возможности. Не до конца отдавали себе отчет, что пассажирский автомобиль - это все-таки очень много систем безопасности, это мультимедиа, это силовой каркас. И попытка свои наработки вот так с ходу интегрировать в бывшую бензиновую машину, к сожалению, не привела к хорошему потребительскому результату”, - признал глава НАН РБ в интервью гостелеканалу “Первый информационный”.
Тем не менее, уже полученные наработки белорусских учёных, по словам Караника, не останутся невостребованными. Их уже начали внедрять, в частности, в автомобили специального назначения, коммунальную технику.
[inf]Напомним, ещё в декабре 2024 года Минский автомобильный завод представил публике свою новинку - мусоровоз с электрическим приводом МАЗ-692Е55. В конце прошлого года технику вывели на опытные испытания. Первым реальным местом работы первого белорусского электромусоровоза стал жилой комплекс «Минск-Мир». Там эта техника отвечает за вывоз вторично-материальных ресурсов. Планируется, что период опытной эксплуатации продлится один год.[/inf]
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Следующим на очереди, по словам Караника, стоит специальный экскурсионный автобус для столичного Ботанического сада. Сейчас он на стадии проектирования. Также в планах НАН - создание складского электротранспорта, которые могут быть востребованы логистическими центрами, а также электрокары для аэропортов.
“Мы нашли свою нишу”, - заявил Караник.
Что же касается отечественного электромобиля, то им в НАН РБ называют электрокар от “БЕЛДЖИ”. По мнению Караника, получилась “очень хорошая модель с очень хорошими потребительскими качествами”. С ним, по словам главы НАН, будет продолжена работа, направленная на увеличение процента локализации отечественных разработок, вместо того, чтобы “делать машину с нуля”.
Напомним, на прошлой неделе Президент Беларуси на церемонии вручения знаков качества продукции белорусским производителям директору завода “БЕЛДЖИ”, расположенного под Борисовом, поручил всё-таки разработать и произвести белорусский автомобиль.
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