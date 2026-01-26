Караник рассказал, где появятся белорусские электромобили - "Немножко переоценили возможности"

Опубликовано: 26.01.2026 09:09 , Обновлено: 26.01.2026

Глава Национальной академии наук (НАН РБ) Владимир Караник признал, что белорусские учёные, обещавшие создать полностью отечественный автомобиль "массового пользования", "немножко переоценили свои возможности". Однако совсем отказываться от белорусских разработок в этой сфере в НАН не намерены. По словам Караника, они уже "нашли свою нишу".

По словам Караника, в Беларуси уже создан свой прототип электрокара. Его создали в рамках научной программы по созданию компонентной базы электротранспорта в целом - электродвигателей, редукторов, инвертора и прочих обязательных элементов любых электрокаров.

“Задача создать автомобиль в целом - наверное, немножко переоценили свои возможности. Не до конца отдавали себе отчет, что пассажирский автомобиль - это все-таки очень много систем безопасности, это мультимедиа, это силовой каркас. И попытка свои наработки вот так с ходу интегрировать в бывшую бензиновую машину, к сожалению, не привела к хорошему потребительскому результату”, - признал глава НАН РБ в интервью гостелеканалу “Первый информационный”.

Тем не менее, уже полученные наработки белорусских учёных, по словам Караника, не останутся невостребованными. Их уже начали внедрять, в частности, в автомобили специального назначения, коммунальную технику.

[inf]Напомним, ещё в декабре 2024 года Минский автомобильный завод представил публике свою новинку - мусоровоз с электрическим приводом МАЗ-692Е55. В конце прошлого года технику вывели на опытные испытания. Первым реальным местом работы первого белорусского электромусоровоза стал жилой комплекс «Минск-Мир». Там эта техника отвечает за вывоз вторично-материальных ресурсов. Планируется, что период опытной эксплуатации продлится один год.[/inf]

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Следующим на очереди, по словам Караника, стоит специальный экскурсионный автобус для столичного Ботанического сада. Сейчас он на стадии проектирования. Также в планах НАН - создание складского электротранспорта, которые могут быть востребованы логистическими центрами, а также электрокары для аэропортов.

“Мы нашли свою нишу”, - заявил Караник.

Что же касается отечественного электромобиля, то им в НАН РБ называют электрокар от “БЕЛДЖИ”. По мнению Караника, получилась “очень хорошая модель с очень хорошими потребительскими качествами”. С ним, по словам главы НАН, будет продолжена работа, направленная на увеличение процента локализации отечественных разработок, вместо того, чтобы “делать машину с нуля”.

Напомним, на прошлой неделе Президент Беларуси на церемонии вручения знаков качества продукции белорусским производителям директору завода “БЕЛДЖИ”, расположенного под Борисовом, поручил всё-таки разработать и произвести белорусский автомобиль.

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