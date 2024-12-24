МАЗ показал свой новый электрический мусоровоз

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Опубликовано: 24.12.2024 10:59 , Обновлено: 24.12.2024

Минский автомобильный завод (МАЗ) 23 декабря представил публике свою новинку - мусоровоз с электрическим приводом МАЗ-692Е55. Технику продемонстрировали во время официального визита на предприятие российской делегации во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Предприятие позиционирует новую спецтехнику как экологичную и экономичную альтернативу с “максимальным уровнем локализации”.

Как рассказали на МАЗе, электрический мусоровоз отличается от той техники, что сегодня ездит по улицам белорусских городов, в том числе и внешним дизайном:

площадь остекления кабины увеличена,

обзорность увеличили за счёт систем электронных зеркал и видеокамер бокового и заднего обзора.

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Что касается технических характеристик, то на автомобиле установили электрический двигатель номинальной мощностью 150 кВт, а также батарею мощностью 252 кВт/ч, которая гарантирует расчетный запас хода в 170 км.













Напомним, в начале 2022 года Минский автомобильный завод представил электрогрузовик собственного производства.

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