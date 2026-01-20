Лукашенко дал задание директору BELGEE — «Никуда не денешься»

Опубликовано: 20.01.2026 18:16 , Обновлено: 20.01.2026

Президент Беларуси провел церемонию вручения знаков качества продукции белорусским производителям, которые недавно получили на это право. В числе номинантов оказался, как мы ранее писали, и автомобиль Belgee X50, собранный на базе китайской модели Geely Coolray.

Александр Лукашенко директору завода, расположенного под Борисовом, поручил всё-таки разработать и произвести белорусский автомобиль.

«Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества. Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Машины все должны быть нашими», — заявил он.

Что ответил директор Belgee, пресс-служба Президента не сообщила. Напомним, что в 2025 году стало известно, что завод «БЕЛДЖИ» в Борисове, который выпускает автомобили марки Geely и Belgee, отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась производителем как «первый белорусский электромобиль».

Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск этой серии «слишком дорогим». Тем не менее, по его словам, автомобили марки Belgee отличаются от оригинальных китайских авто частично: за счёт локализованных в России и Беларуси деталей. Список их не самый большой: аккумуляторы, колесные диски, ветровые стекла — российские, а вот устройство вызова экстренных оперативных служб и шины — белорусские.

«С одной стороны, вроде ребрендинг не сильно на что-то повлиял, но он существенно расширил возможности по локализации», — признавался ранее Свидерский.

Чем отличаются белорусские Belgee от китайских Geely? На заводе рассказали о нюансе с лакокрасочным покрытием и не только