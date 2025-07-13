Камеры не помогли? В Белтехосмотре обвинили две трети автовладельцев в "игнорировании" техосмотра

Опубликовано: 13.07.2025 20:28 , Обновлено: 13.07.2025

В Белтехосмотре (Государственное предприятие по техническому осмотру транспортных средств Беларуси) поделились своими подсчётами доли автомобилей в Беларуси, прошедших обязательный техосмотр.

По словам представителей предприятия, цифры неутешительные, а большинство белорусских автолюбителей игнорируют как требования закона, так и известия о камерах, которые фиксируют ТО (технический осмотр) у машин прямо на дороге в автоматическом режиме.

В Белтехосмотре утверждают, что из более чем 4,3 млн зарегистрированных в Беларуси транспортных средств, лишь 1,51 млн прошли техосмотр. А это значит, что только 34,5% автовладельцев соблюдают закон.

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В Белтехосмотре не стали анализировать причины, по которым автовладельцы не следуют требованиям обязательного прохождения проверки технического состояния машин. А констатировали “игнорирование” закона и нежелание обеспечивать безопасность дорожного движения.

При этом в госорганизации подсчитали, что только за 2024 год из всех приехавших на проверку машин у 369 961 были найдены нарушения требований.

“Основной удельный вес несоответствий, выявляемых при проведении контрольно-диагностических работ, приходится на тормозные системы (по итогам работы за 2024 г. – 41,3%), внешние световые приборы (23,6%) и двигатель (6,8%)”, - сообщили в Белтехосмотре.

Также там напомнили белорусам о штрафах за езду без “дазвола” (разрешения на эксплуатацию транспортного средства) в размере до 5 базовых величин и о “специальных технических средствах, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи”, которые, однако, до сих пор не напугали автовладельцев.

Ранее Telegraf.news писал, что интересный для многих белорусов вопрос об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, используемых в личных целях, подняли на семинаре в Палате представителей. Депутат Александр Малобицкий адресовал его первому заместителю министра транспорта и коммуникаций Беларуси Григорию Глазко.

Новость Телеграф

А как в других странах Европы?

В большинстве стран Европы обязательный технический осмотр (ТО) транспортных средств является требованием закона, но периодичность и условия могут различаться.

Страны ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с обязательным техосмотром

Австрия – Первый ТО через 3 года для новых авто, затем каждые 2 года (для бензиновых). Дизельные – чаще.

– Первый ТО через 3 года для новых авто, затем каждые 2 года (для бензиновых). Дизельные – чаще. Бельгия – Через 4 года, затем каждые 2 года (с 2024 года – ежегодно для машин старше 5 лет).

– Через 4 года, затем каждые 2 года (с 2024 года – ежегодно для машин старше 5 лет). Болгария – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Венгрия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Германия – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Греция – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Дания – Через 4 года, затем ежегодно.

– Через 4 года, затем ежегодно. Ирландия – Ежегодно для машин старше 4 лет.

– Ежегодно для машин старше 4 лет. Исландия – Первый ТО через 3 года, затем каждые 2 года.

– Первый ТО через 3 года, затем каждые 2 года. Испания – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Италия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Кипр – Ежегодно для машин старше 4 лет.

– Ежегодно для машин старше 4 лет. Латвия – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Литва – Через 2 года, затем ежегодно.

– Через 2 года, затем ежегодно. Люксембург – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Мальта – Через 3 года, затем ежегодно.

– Через 3 года, затем ежегодно. Нидерланды – Через 3 года, затем ежегодно.

– Через 3 года, затем ежегодно. Норвегия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Польша – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Португалия – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Румыния – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Словакия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Словения – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Финляндия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Франция – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Хорватия – Через 2 года, затем ежегодно.

– Через 2 года, затем ежегодно. Чехия – Через 4 года, затем каждые 2 года.

– Через 4 года, затем каждые 2 года. Швеция – Через 3 года, затем каждые 2 года.

– Через 3 года, затем каждые 2 года. Швейцария (не ЕС, но Европа) – Через 4 года, затем каждые 2 года.

Периодичность может меняться в зависимости от типа ТС (грузовики, мотоциклы и т. д.). В некоторых странах (например, Германия) дизельные авто проверяют строже.