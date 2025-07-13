Камеры не помогли? В Белтехосмотре обвинили две трети автовладельцев в "игнорировании" техосмотра
В Белтехосмотре (Государственное предприятие по техническому осмотру транспортных средств Беларуси) поделились своими подсчётами доли автомобилей в Беларуси, прошедших обязательный техосмотр.
По словам представителей предприятия, цифры неутешительные, а большинство белорусских автолюбителей игнорируют как требования закона, так и известия о камерах, которые фиксируют ТО (технический осмотр) у машин прямо на дороге в автоматическом режиме.
В Белтехосмотре утверждают, что из более чем 4,3 млн зарегистрированных в Беларуси транспортных средств, лишь 1,51 млн прошли техосмотр. А это значит, что только 34,5% автовладельцев соблюдают закон.
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В Белтехосмотре не стали анализировать причины, по которым автовладельцы не следуют требованиям обязательного прохождения проверки технического состояния машин. А констатировали “игнорирование” закона и нежелание обеспечивать безопасность дорожного движения.
При этом в госорганизации подсчитали, что только за 2024 год из всех приехавших на проверку машин у 369 961 были найдены нарушения требований.
“Основной удельный вес несоответствий, выявляемых при проведении контрольно-диагностических работ, приходится на тормозные системы (по итогам работы за 2024 г. – 41,3%), внешние световые приборы (23,6%) и двигатель (6,8%)”, - сообщили в Белтехосмотре.
Также там напомнили белорусам о штрафах за езду без “дазвола” (разрешения на эксплуатацию транспортного средства) в размере до 5 базовых величин и о “специальных технических средствах, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи”, которые, однако, до сих пор не напугали автовладельцев.
Ранее Telegraf.news писал, что интересный для многих белорусов вопрос об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, используемых в личных целях, подняли на семинаре в Палате представителей. Депутат Александр Малобицкий адресовал его первому заместителю министра транспорта и коммуникаций Беларуси Григорию Глазко.
А как в других странах Европы?
В большинстве стран Европы обязательный технический осмотр (ТО) транспортных средств является требованием закона, но периодичность и условия могут различаться.
Страны ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с обязательным техосмотром
- Австрия – Первый ТО через 3 года для новых авто, затем каждые 2 года (для бензиновых). Дизельные – чаще.
- Бельгия – Через 4 года, затем каждые 2 года (с 2024 года – ежегодно для машин старше 5 лет).
- Болгария – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Венгрия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Германия – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Греция – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Дания – Через 4 года, затем ежегодно.
- Ирландия – Ежегодно для машин старше 4 лет.
- Исландия – Первый ТО через 3 года, затем каждые 2 года.
- Испания – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Италия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Кипр – Ежегодно для машин старше 4 лет.
- Латвия – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Литва – Через 2 года, затем ежегодно.
- Люксембург – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Мальта – Через 3 года, затем ежегодно.
- Нидерланды – Через 3 года, затем ежегодно.
- Норвегия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Польша – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Португалия – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Румыния – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Словакия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Словения – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Финляндия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Франция – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Хорватия – Через 2 года, затем ежегодно.
- Чехия – Через 4 года, затем каждые 2 года.
- Швеция – Через 3 года, затем каждые 2 года.
- Швейцария (не ЕС, но Европа) – Через 4 года, затем каждые 2 года.
Периодичность может меняться в зависимости от типа ТС (грузовики, мотоциклы и т. д.). В некоторых странах (например, Германия) дизельные авто проверяют строже.