В "Белтехосмотре" рассказали, с какой ржавчиной можно получить ТО. А что насчет вырезанного катализатора?

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Опубликовано: 05.03.2024 17:25 , Обновлено: 05.03.2024

Представитель "Белтехосмотра" на пресс-конференции пояснил, есть ли требования по наличию коррозии на машине при прохождении техосмотра и можно ли пройти ТО, если вырезан катализатор.

Начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский рассказал, что помешать пройти ТО может коррозия на креплениях элементов кузова.

“Согласно положениям технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, требований по коррозии кузова в документе нет. Но есть требования к креплению элементов кузова, и если они (крепления) поражены коррозией, то могут возникнуть вопросы”, - разъяснил Михаловский.

В этом случае решение о прохождении техосмотра будет принимать сотрудник станции, выполняющий контрольно-диагностические работы.

Представителю “Белтехосмотра” также задали такой вопрос: “Если на ТО приехала машина с вырезанным сажевым фильтром или катализатором (или то и другое вместе), такая машина пройдет техосмотр?”

По словам Михаловского, ТО проводят без разбора элементов машины. “И если сотрудник диагностической станции обнаружил сварной шов на «банке», в которой должен быть сажевый фильтр (катализатор), то он может только предполагать, что там этого нет, но он этого не видит. Если показатели соответствуют норме, то техосмотр такая машина пройдет”, - сказал начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр».

Причем ТО будет пройденным, даже если владелец авто признается, что вырезал данные элементы.

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