Как узнать обстановку на трассе перед поездкой? Дорожники предложили карту для всей Беларуси

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Опубликовано: 18.07.2025 10:10 , Обновлено: 18.07.2025

Министерство транспорта и коммуникаций подсказало белорусским автомобилистам, как сориентироваться, какая обстановка может ожидать их в дороге. Узнать, на каком участке дороге идёт ремонт, идёт ли дождь и ждать ли сильных порывов бокового ветра на конкретном участке трассы, перед поездкой можно, воспользовавшись интерактивной картой республиканского предприятия "Белдорцентр".

Погода в Беларуси этим летом довольно непредсказуемая. Вторую неделю подряд Белгидромет ежедневно выписывает оранжевые метеопредупреждения о неблагоприятных погодных явлениях, но в разных регионах страны они могут быть разными (или как минимум - разной интенсивности). Когда в Бресте светит солнышко, на другом конце страны может бушевать гроза с ливнем и градом. Поэтому водителям, выезжая из Минска вечером в пятницу на дачу куда-нибудь под Могилёв или Гродно, нужно быть готовым к резким погодным перепадам.

Чтобы не ехать на дачу или путешествие выходного дня вслепую, проконтролировать оперативную информацию об условиях на дорогах страны можно на специальном электронном ресурсе РУП “Белдорцентр”, на который можно зайти как с компьютера, так и с мобильного устройства по ссылке.

Там на карте Беларуси нанесены контрольные точки на основных автомобильных дорогах страны, на которых с помощью дорожно-измерительных станций фиксируются ключевые параметры, значимые для водителей. Помимо температуры воздуха и вида осадков , которые можно посмотреть и на других ресурсах, например, на сайте Белгидромета, на карте белорусских дорожников можно отслеживать и весьма специфические параметры, которые напрямую влияют на стиль вождения:

температура и состояние дорожного покрытия,

️влажность (точка росы),

направление и скорость ветра

интенсивность осадков.

Отследить можно как все эти параметры в конкретной контрольной точке на трассе, так и целом по трассе, выбрав один из фильтров на карте.









Кроме того, на карте есть отдельная вкладка, на которой обозначены участки дорог, где в настоящее время ведутся ремонтные работы . Найти её можно на верхней панели в разделе “Ограничения”. Правда, разработчики сервиса уточнили, что данные по ремонтам “носят информационный характер” - информацию вносят на основании данных, переданных организациями, которые отвечают за данный конкретный участок дорог общего пользования.

Держать дистанцию и не бить по тормозам

Кстати, ГАИ Витебщины сегодня утром призвала всех участников дорожного движения быть “предельно внимательными” из-за сильных ливней, которые спрогнозировали синоптики на пятницу.

Водителям рекомендовали:

придерживаться безопасной скорости,

соблюдать дистанцию и боковой интервал,

при попадании в полосу дождя - плавно снизить скорость и не совершать резких маневров и торможений,

не парковаться под деревьями и вблизи неустойчивых конструкций из-за сильного ветра.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики продлили действие оранжевого уровня опасности на пятницу, 18 июля, из-за зарядивших ливней с грозами. Официальный прогноз Белгидромета на ближайшие три дня также изобилует упоминаниями о неблагоприятных погодных явлениях. Судя по всему, на этой неделе белорусы не дождутся «зелёной» карты на сайте государственных метеорологов.

Синоптики объявили «оранжевую пятницу» и предупредили об очаге холода, приближающемся к Беларуси. Когда?