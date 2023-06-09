Как потушить авто, если нет огнетушителя? В ГАИ Минска дали советы

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Опубликовано: 09.06.2023 14:30 , Обновлено: 09.06.2023

Первым делом при внезапном возникновении пожара в автомобиле нужно вызывать спасателей (по номеру 101 или 112) - это правило, которое известно всем белорусским водителям. Но что делать до их приезда? Как можно самим попытаться потушить огонь, не причинив ещё больший вреди, и что делать, если в салоне не оказалось огнетушителя? Об этом рассказали в ГАИ Минска.

Кроме таких очевидных причин возгорания автомобиля, как поджог или столкновение с другим авто, в Госавтоинспекции Минска назвали и другие факторы риска:

неисправность электропроводки

подтекание из топливной системы

перегрев некоторых деталей автомобиля

курение в автомобиле

несоблюдение правил перевозки опасных грузов

В ГАИ рекомендовали водителям при пожаре в авто поставить машину на стояночный тормоз, и выключить зажигание (выключить дистанционный выключатель «массы» при его наличии). Если в автомобиле есть огнетушитель, естественно, стоит воспользоваться им. В ГАИ подробно рассказали, как это сделать правильно:

“Если увидели дым из-под капота, предварительно подготовьте огнетушитель к тушению возгорания, открывайте капот осторожно, надев перчатки или обернув руки ветошью (капот может оказаться горячим, из-под него может полыхнуть пламя). Из-за притока воздуха огонь может разгореться сильнее. Направьте струю из огнетушителя на очаг возгорания, постепенно отвоёвывая у огня пространство”, - пояснили в ГАИ.

Если же огнетушителя под рукой нет или его оказалось недостаточно для того, чтобы сбить пламя, можно воспользоваться подручными средствами. Так, очаг возгорания можно попытаться засыпать песком. Также ограничить доступ кислорода можно, накрыв очаг одеялом или другой тканью (например, собственной одеждой).

Отметим, что случаи возгорания автомобилей прямо на дороге не так уж и редки. Только этой весной Телеграф рассказывал о нескольких подобных инцидентах, которые попали на камеры телефонов очевидцев или камер наружного видеонаблюдения.

На видео попало, как в Могилеве машина загорелась прямо на перекрестке

Так, в апреле милиция Могилёвщины поделилась подробностями происшествия в областном центре, когда на одном из перекрёстков города заглохла и вспыхнула легковушка. Очевидцы не смогли потушить автомобиль огнетушителем, пламя сбили только подоспевшие на место ЧП спасатели.

На трассе под Минском вспыхнул BMW

А в марте очевидцы сняли на видео, как на 47-м километре трассы М-6 Минск-Гродно загорелся автомобиль BMW. В результате легковушка выгорела дотла - уцелел только передний номерной знак. Спасатели, хоть и успели приехать до окончания пожара, но уже ничего поделать не могли. Вся машина пылала.

ГАИ стала проверять багажники белорусских водителей. Что ищут?

После череды подобных случаев сотрудники Госавтоинспекции стали заглядывать в багажники автомобилистов, чтобы проверить наличие огнетушителей. Тематические рейды они устроили совместно с инспекторами МЧС, о чём постфактум отчитались на своих страницах в соцсетях.