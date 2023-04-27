На видео попало, как в Могилеве машина загорелась прямо на перекрестке
Милиция Могилёвщины поделилась подробностями недавнего происшествия в областном центре, когда на одном из перекрёстков города заглохла и вспыхнула легковушка. Очевидцы не смогли потушить автомобиль огнетушителем, пламя сбили только подоспевшие на место ЧП спасатели.
Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения. Записью в своём официальном телеграм-канале поделилась пресс-служба УВД Могилёвского облисполкома.
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Как пояснили сотрудники могилёвской милиции, само ЧП произошло 14 апреля: около 21:00 на улице Пионерской легковой Fiat подъехал к светофору и заглох, после чего из-под капота пошёл дым. Водитель (18-летняя местная жительница), а также её пассажирка вышли из машины и сразу же набрали 102.
Пока они дожидались приезда спасателей, на помощь подоспели очевидцы происшествия. Однако справиться своими силами не удалось - через несколько минут автомобиль вспыхнул ярким пламенем и погасить его смогли лишь сотрудники МЧС.