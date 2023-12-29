Как долго может простоять авто, прежде чем сядет аккумулятор? Вот как избежать быстрой разрядки

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Опубликовано: 29.12.2023 12:31 , Обновлено: 29.12.2023

Многие автомобилисты задаются вопросом, на какое время можно оставить машину, чтобы потом не возникло проблем с ее запуском (особенно зимой). Эксперты рассказали, как быстро разряжается аккумулятор в припаркованном автомобиле и как продлить это время. Что влияет на быструю разрядку и как этого не допустить?

По статистике немецкого автомобильного клуба ADAC, разряженный аккумулятор является причиной более половины всех обращений за помощью на дорогах. Если при повороте ключа в замке зажигания наступает оглушительная тишина, остается вызвать службу помощи на дорогах, взять электричество у другого автомобиля или подзарядить аккумулятор.

Короткие поездки “утомляют” аккумулятор

Проблемы с быстро разряжающимся аккумулятором чаще всего возникают в автомобилях, которые каждый день ездят на короткие расстояния. Такая эксплуатация автомобиля способствует недостаточной зарядке аккумулятора.

В случае с автомобилями, которые эксплуатируются на большие расстояния, имеют исправную батарею и правильно работающую электрическую и зарядную систему, аккумулятор может легко продержаться несколько недель без запуска. Хотя это зависит от времени года.

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Как быстро разряжается аккумулятор в припаркованном автомобиле?

Отметим, что небольшой ток утечки в автомобиле есть всегда. Электроэнергию расходуют, например, штатные часы и охранная система, а также блоки управления.

При выключенных бортовых системах и запертых дверях потребляемый ток должен составлять от 5 до 40 мА в зависимости от модели автомобиля, пишут эксперты Motoryzacja.interia. Этот диапазон является приемлемым, и автомобиль с исправным и заряженным аккумулятором должен без проблем заводиться даже после двух месяцев стоянки, по крайней мере, в летний сезон.

[info_b]Кстати, если водитель забудет закрыть двери или оставит багажник открытым — ничего страшного не произойдет, уверяют специалисты. Во многих автомобилях питание внутреннего освещения и других потребителей отключается через несколько десятков минут бездействия. Однако если в автомобиле нет такой функции безопасности, то проблема запуска двигателя из-за разряженного аккумулятора может возникнуть уже через несколько дней стоянки.[/info_b]

Зимой, когда температура опускается ниже нуля, проблема возникнет гораздо раньше. Например, некоторые эксперты отмечают, что при температуре минус 15 аккумулятор может сесть полностью примерно за 10 дней бездействия.

Но быстрее всего аккумулятор разряжается при включенных фарах. Стояночные огни потребляют от 2,5 до 3 А. В большинстве случаев проблемы с запуском автомобиля возникают через 12, а иногда и 24 часа. Если автомобиль оснащен светодиодными лампами, это время увеличится в несколько раз.

Также многое зависит и от состояния аккумулятора. Если он уже старый, то может разрядиться, а в некоторых случаях больше и не “воскреснуть”, всего за 2-3 дня.

Как избежать разрядки аккумулятора?

При ежедневных коротких поездках стоит помнить о регулярной подзарядке аккумулятора с помощью зарядного устройства, оснащенного микропроцессором. Время от времени стоит проверять потребляемый ток при выключенном двигателе. Если он слишком высок, стоит поискать источник проблемы.

Радио, мультимедийная станция, автосигнализация и различные модификации электрической системы могут быть причиной разрядки аккумулятора. Неисправности в электрической системе, такие как короткие замыкания или пробои, также могут быть причиной.

Стоит помнить, что аккумулятор чувствителен к морозу и жаре. При экстремальных температурах батарея разряжается быстрее. Наконец, важно отметить, что срок службы аккумулятора не вечен. Большинство производителей говорят о среднем сроке службы в 5 лет.

По истечении этого срока летом аккумулятор еще будет справляться, но зимой он уже будет разряжаться заметно быстрее.

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