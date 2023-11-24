Как продлить срок службы аккумулятора авто? Это надо сделать всем белорусским водителем до начала зимы

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Опубликовано: 24.11.2023 18:34 , Обновлено: 14.01.2024

Низкие температуры начали сказываться на работе машин. Автомобили стали замерзать, а значит, скребки и антиобледенители снова в моде. Однако, если со внешними последствиями падения температуры справляются почти все, то с невидимыми глазу, но не менее важными, единицы.

Об аккумуляторе вы вспоминаете только тогда, когда машина не заводится. А ведь есть простой способ продлить срок его службы.

На высказывания типа «у меня снова разрядился аккумулятор» я всегда отвечаю вопросом: когда вы его заряжали в последний раз? Чаще всего ответ такой: никогда. И это основная причина проблем. Особенно когда начинается зимний сезон.

Зарядите аккумулятор перед наступлением зимы

Вероятно, вы не делали этого весной (после зимы), а тем более летом, потому что летом вы не замечаете падения эффективности батареи. Но вы почувствуете это зимой, но не потому, что его добили морозы. На самом деле, его добила летняя жара, просто об этом вы узнали только сейчас, когда батарее пришлось работать при низких температурах.

Как это работает?

«При высоких температурах химические процессы в аккумуляторе ускоряются вдвое на каждые 10 градусов Цельсия, – объяснил Дариуш Хохель из ProfiAuto Serwis. – К сожалению, это также приводит к более быстрому выходу из строя аккумулятора, а точнее, к коррозии сеток. Из-за высоких температур аккумулятор стареет быстрее, чем зимой, и происходит это перед осенне-зимним периодом, когда необходимо максимально возможное состояние аккумулятора».

«Следовательно, можно сделать вывод, что аккумулятор «выходит из строя зимой» не потому, что он истощен низкими температурами, а потому, что он все лето интенсивно работал и пришел в негодность, а низкие температуры его только оголили», — рассказал специалист.

Что ж белорусы в этом году почувствовали на себе, что такое и летняя жара и осенняя. Не стоит сомневаться, что аккумуляторы в ваших авто тоже.

Но не беда. Нет лучшего способа улучшить состояние вашей батареи, чем процесс зарядки. В ее процессе электролит перемешивается, что снижает коррозионные процессы и подготавливает аккумулятор к самым тяжелым условиям – зимним стартам. Перед зарядкой стоит долить электролит, если это технически возможно, и почистить полюса.

Как зарядить батарею?

Оптимальная температура для зарядки аккумулятора составляет около 20 градусов Цельсия. Это также лучшая температура для его зарядки. В настоящее время это возможно дома или в отапливаемом гараже. Заряжать на морозе бессмысленно, так как при отрицательных температурах внутреннее сопротивление значительно возрастает, что в конечном итоге приведет к тому, что аккумулятор после зарядки будет в не намного лучшем состоянии.

Если вы хотите зарядить аккумулятор в вашем автомобиле, но у вас нет отапливаемого гаража, стоит обратиться к кому-нибудь (например, к другу или родственнику), у которого он есть и который позволит вам используйте его в течение нескольких часов. Обычно, до полной зарядки аккумулятора ему потребуется от 5 до 12 часов.

Заряжать батарею рекомендуют током до 10%-30% от ее номинальной емкости. Рассчитать его не составит труда. Нужно посмотреть на аккумуляторе его емкость в Ач (это может быть 50 или 65 и т.п), и разделить на 10. Вот и получится, что для батареи 65 Ач потребуется сила тока — 6-6,5А. Если хотите побыстрее — можете выставить (63) 18А. Зарядка, конечно, пойдет быстрее, но и его ресурс впоследствии уменьшится.

Также можно воспользоваться мастерской, где вдобавок проверят состояние аккумулятора и работоспособность системы зарядки автомобиля.

Купить зарядное для батарей машин можно примерно за 60-100 рублей. Такие электронные устройства обычно имеют плавную регулировку тока заряда и защиту от неправильного подключения к клеммам аккумулятора и от перегрева. Как правило, они могут работать со всеми свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, устанавливаемыми в легковые автомобили. Так что разобраться с подзарядкой не составит труда.

Если у вас пока нет возможности для зарядки аккумулятора перед зимой, помните о правиле: регулярно совершайте поездки на расстояние не менее 15-20 км. Это даст вашему аккумулятору время подзарядиться.