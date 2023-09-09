Как отпереть машину с помощью вантуза? Инструкция в ТикТоке вызвала возмущение своей простотой

🎥 Видео

Опубликовано: 09.09.2023 11:50 , Обновлено: 09.09.2023

Один из пользователей ТикТок поделился суперэффективным способом, как открыть машину за минуту, если потерял ключи или захлопнул их внутри. Оказалось, что все, что нужно - это иметь под рукой вантуз и немного скотча. Однако видео, набравшее более 6 млн просмотров, вызвало серьезные споры в комментариях.

“Братан только что научил меня грабить машины”, — заявил иронично один из зрителей.

“Вы только что научили врага, как вломиться, не разбивая окно”, — заметил другой пользователь

Однако были и такие, что похвалили мужчину за изобретательность.

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“Я запер ключи в машине, и этот метод сработал для меня. Большую часть времени вы находитесь или дома, или возле магазина, когда это происходит, спасибо, братец”, — поблагодарили автора видео в комментариях.

“Ух ты, потрясающий урок. Поделюсь этим”, — написал другой зритель.

Как открыть машину с помощью вантуза?

Автор видео, впрочем, поделился им, по его словам, ради благородной цели.

“Моя главная задача сейчас — вытащить этого ребенка из машины”, — заявил на видео мужчина.

Он “приклеил” вантуз к окну со стороны пассажира, затем дополнительно прикрепил три куска клейкой ленты под и по бокам приспособления, чтобы он не скользнул.

Затем автор инструкции легко опустил вантуз обеими руками и открыл окно настолько, чтобы дотянуться до ручки автомобиля и отпереть ее.

Вот как это было:

[link href=“https://www.tiktok.com/@paulvutv?refer=embed” target=“_blank” title=“@paulvutv” rel=“noopener”] @paulvutv [/link] Man shows how he open car window with plunger

[link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-Paul-Vu-7183003315607866158?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ original sound - Paul Vu” rel=“noopener”] ♬ original sound - Paul Vu [/link]

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