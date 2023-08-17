Эта тайная функция в авто поможет избежать серьезной травмы. Нужно зажать всего одну кнопку

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Опубликовано: 17.08.2023 10:38 , Обновлено: 17.08.2023

Почти во всех автомобилях, особенно новых, есть несколько секретных функций, которые улучшают нашу жизнь. Одна из таких связана безопасностью — и мало кто о ней догадывается. Нужно зажать всего одну кнопку, чтобы предотвратить ненужные травмы.

О тайной функции в некоторых авто рассказала автоблогерша @chequanxiaoqiao. Она публикует короткие видеоролики, информирующие зрителей о том, как они могут максимально использовать свою машину.

В одном из своих последних видео она поделилась с водителями простым трюком, который может предотвратить застревание предметов в окнах, в том числе защемление пальцев.

«Потяните переключатель стеклоподъемника в течение пяти секунд — функция подъема окна одной кнопкой и функция защиты от защемления успешно настроены», — объяснила она.

После чего, по словам эксперта, вы сможете поднимать и опускать стекло одним касанием, а «когда окно обнаружит препятствие, автоматически опустится и предотвратит защемление рук».

[info_b]Функция, описанная блогершей, использует датчики для определения наличия препятствия на пути окна в момент его закрытия, останавливая окно в случае обнаружения препятствия. [/info_b]

Однако, несмотря на то, что многие современные автомобили оснащены функцией защиты от защемления, водителям следует помнить, что способ активации этой функции может отличаться в зависимости от модели.

Советуем ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать точный способ включения этой функции. Кроме того, из руководства можно узнать о других функциях, о которых не знают многие водители.

Секретная функция ремня безопасности

Ранее Телеграф писал, что ремень безопасности – это один из самых важных элементов в автомобиле, который может защитить водителя и пассажиров в случае аварии. Однако, не все знают о дополнительной функции этого простого, но необходимого устройства. А, между прочим, она также может спасти вам жизнь в экстренных случаях.

Об этой тайной функции ремня безопасности не знает почти никто. Спасет вам жизнь

Тайные функции ключей от авто

Кроме того, даже ключи давно имеют не только кнопки открытия/закрытия двери и багажника. Некоторые водители даже не подозревают о некоторых совершенно фантастических скрытых возможностях своего брелока.

Об этих секретных функциях ключей от авто мало кто знает. Не только двери открывают