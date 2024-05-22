Как обкатать двигатель после покупки нового авто? Избегайте этих трёх действий первые тысячи километров

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Опубликовано: 22.05.2024 10:52 , Обновлено: 22.05.2024

Вопрос о том, нужно ли обкатывать двигатель нового автомобиля, вызывает споры как у водителей, так и у механиков. Однако в большинстве случаев считается, что беречь двигатель, по крайней мере, первые несколько сотен километров - правильный подход. Как правильно обкатать двигатель и что еще нужно знать?

Так ли необходима обкатка двигателя на новом автомобиле?

Покупка нового автомобиля - волнительное событие для любого водителя. При современных технологиях и передовых материалах, используемых в производстве автомобилей, вопрос о необходимости обкатки двигателя до сих пор остается спорным. В прошлом этот процесс был крайне важен для обеспечения долговечной и бесперебойной работы двигателя. Однако так ли она необходима в век современных стандартов производства? Некоторые люди сомневаются в этом.

Обкатка двигателя - это процесс, в ходе которого новые детали двигателя, такие как поршни, поршневые кольца и цилиндры, приспосабливаются друг к другу. В старых автомобилях это было необходимо, поскольку точность изготовления деталей была ниже, а сами материалы - менее прочными.

Современные двигатели изготавливаются с большей точностью и по более совершенным технологиям, что делает обкатку менее сложной, чем раньше. Тем не менее, производители по-прежнему рекомендуют более мягкую обкатку в первые несколько сотен или тысяч километров.

Более того, благодаря современным технологиям системы автомобиля «знают», что машина находится на обкатке (или, например, что двигатель еще не достиг рабочей температуры), и ограничивают обороты, на которых он может работать.

Как правильно обкатать двигатель?

Обкатка двигателя нового автомобиля заключается главным образом в том, чтобы не перегружать трансмиссию. Первые 1 000-2 000 километров следует избегать:

экстремальных скоростей;

резких ускорений;

резких торможений.

Также крайне важно не доводить двигатель до высоких оборотов и не ездить на постоянной скорости в течение длительного времени. Производители автомобилей часто дают конкретные рекомендации по скорости, которых следует придерживаться в начальный период эксплуатации.

Еще один важный аспект обкатки двигателя - регулярное изменение нагрузки. Это означает, что во время движения следует варьировать скорость и нагрузку, а не поддерживать постоянный темп в течение длительного времени. Такая эксплуатация позволяет равномерно распределить давление на все детали двигателя, что способствует их лучшему прилеганию и долговечности.

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Моторное масло

Моторное масло также играет важную роль в процессе обкатки. В некоторых случаях производители используют специальное масло для первого периода эксплуатации, чтобы облегчить процесс обкатки. Важно соблюдать рекомендации по его замене, которая обычно производится после первых нескольких тысяч километров пробега. Регулярная проверка уровня масла и его замена в соответствии с графиком производителя - залог поддержания двигателя в хорошем состоянии.

Также стоит помнить, что на первых этапах эксплуатации лучше не перегружать автомобиль, причем в буквальном смысле: ездить с кучей пассажиров и багажа или с прицепом.

Хотя современные двигатели разрабатываются и производятся с учетом минимальной обкатки, соблюдение основных принципов бережного использования в начальный период может принести пользу в виде более длительного срока службы и бесперебойной работы трансмиссии.

Поэтому рекомендуется ознакомиться с рекомендациями производителя по обкатке двигателя и следовать им. Несмотря на то, что современные технологии значительно снизили важность этого процесса, внимательный подход к новому автомобилю никогда не помешает.

Ранее Telegraf.news писал, что каждый водитель, безусловно, хочет, чтобы его автомобиль расходовал как можно меньше топлива. К сожалению, некоторые усилия сопряжены с риском, и те, кто борется за каждую каплю бензина или дизеля, напрашиваются на неприятности. Сэкономленные на топливе деньги им придется потратить на услуги механика.

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