Зачем белорусам класть полотенце на приборную панель авто? Начинать нужно уже весной

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.05.2024 10:43 , Обновлено: 16.05.2024

В странах, где солнце светит часто и сильно, популярно накрывать приборную панель автомобиля одеялом или полотенцем. Поскольку весна и лето в Беларуси становятся все жарче, стоит последовать примеру жителей Южной Европы. Что это даст?

Дело в том, что именно приборная панель больше всего подвержена воздействию сильных солнечных лучей. После нескольких лет пребывания в таких условиях материал, из которого изготовлена приборная панель, может затвердеть, потрескаться, а клей, которым приклеена обивка, потеряет свои свойства.

Для того, чтобы уменьшить этот нежелательный эффект, в салон и укладывают что-то, что будет «принимать» солнечные лучи. Полотенце — отличный и дешевый (можно считать, бесплатный) вариант.

Некоторые люди даже кладут куски картона или просто закрывают лобовое стекло.

Но если вам не нравится, как это выглядит, лучше купить солнцезащитную шторку или экран на лобовое стекло. Кроме защиты приборной панели от повреждений, они также помогут сохранить в салоне более-менее комфортный температурный режим. Но придётся немного потратиться.

К слову, на юге Италии, на Мальте или в Греции есть даже специальные «покрывала», сшитые для конкретных автомобилей, для конкретных приборных панелей.

Ранее Telegraf.news писал, что жара для водителя — настоящий кошмар. Ведь когда температура на улице выше 30 градусов, в машине, припаркованной на солнце, через 30 минут будет больше 45. Есть хитрость, как охладить ваше авто за считанные секунды.

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