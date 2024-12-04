Как буксировать машину, чтобы не получить штраф до 120 рублей? ГАИ Брестчины назвала 10 правил

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Опубликовано: 04.12.2024 13:45 , Обновлено: 04.12.2024

ГАИ УВД Брестского облисполкома призвала водителей быть максимально осторожными с наступлением холодов. По словам инспекторов, в это время многие сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые могут привести к ЧП на дороге. Если самостоятельно устранить поломку не выходит, белорусы прибегают к буксировке. И вот тут как раз можно нарваться на штраф до 120 рублей.

Дело в том, что сама буксировка транспортного средства, конечно же, не запрещена. Однако далеко не все знают, как правильно это делать, что в итоге может спровоцировать ДТП. Чтобы инцидента не произошло, в ГАИ рекомендовали соблюдать ряд определённых требований. Иначе — штраф.

На буксируемом механическом транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация. При её отсутствии или неисправности на задней части авто (слева) должен быть закреплён знак аварийной остановки. В светлое время суток должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на буксирующем транспортном средстве. Буксировка при помощи сцепки должна осуществляться только при наличии водителя за рулём буксируемого авто, кроме случая, когда конструкция жёсткой сцепки обеспечивает движение буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего. При буксировке путём частичной погрузки запрещается нахождение людей в буксируемом транспортном средстве, а также в кузове буксирующего автомобиля. При буксировке с помощью гибкой сцепки расстояние между буксирующим и буксируемым авто должно быть в пределах 4-6 метров, а при буксировке с помощью жёсткой сцепки – не более 4 метров.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»

[info_b]Для обозначения гибких связующих звеньев должны применяться предупредительные устройства в виде флажков или щитков размером 200x200 мм с нанесёнными на них по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. На гибком связующем звене должно быть установлено не менее двух указанных предупредительных устройств.[/info_b]

Перед началом буксировки крайне важно убедиться в надёжности крепления троса. Водитель буксируемого автомобиля обязан следить за натяжением троса. Максимальная скорость движения автомобиля, буксирующего транспортное средство, не должна превышать 50 км/ч. При буксировке с помощью гибкой сцепки у буксируемого транспортного средства должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление. При буксировке с помощью жёсткой сцепки у буксируемого авто должно быть исправно рулевое управление, кроме случая, когда конструкция жёсткой сцепки обеспечивает движение буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего, а при массе буксируемого авто более половины массы буксирующего транспортного средства также должна быть исправна рабочая тормозная система.

“Важно знать, что запрещается буксировка в гололедицу при помощи гибкой сцепки, а также в случае устранения неисправностей автомобиля на проезжей части дороги участники должны находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами”, — напомнили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что Брестская Госавтоинспекция предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

ГАИ предложила белорусам «сэкономить на топливе». Что нужно сделать перед поездкой?