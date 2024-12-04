Как буксировать машину, чтобы не получить штраф до 120 рублей? ГАИ Брестчины назвала 10 правил
ГАИ УВД Брестского облисполкома призвала водителей быть максимально осторожными с наступлением холодов. По словам инспекторов, в это время многие сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые могут привести к ЧП на дороге. Если самостоятельно устранить поломку не выходит, белорусы прибегают к буксировке. И вот тут как раз можно нарваться на штраф до 120 рублей.
Дело в том, что сама буксировка транспортного средства, конечно же, не запрещена. Однако далеко не все знают, как правильно это делать, что в итоге может спровоцировать ДТП. Чтобы инцидента не произошло, в ГАИ рекомендовали соблюдать ряд определённых требований. Иначе — штраф.
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На буксируемом механическом транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация. При её отсутствии или неисправности на задней части авто (слева) должен быть закреплён знак аварийной остановки.
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В светлое время суток должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на буксирующем транспортном средстве.
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Буксировка при помощи сцепки должна осуществляться только при наличии водителя за рулём буксируемого авто, кроме случая, когда конструкция жёсткой сцепки обеспечивает движение буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
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При буксировке путём частичной погрузки запрещается нахождение людей в буксируемом транспортном средстве, а также в кузове буксирующего автомобиля.
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При буксировке с помощью гибкой сцепки расстояние между буксирующим и буксируемым авто должно быть в пределах 4-6 метров, а при буксировке с помощью жёсткой сцепки – не более 4 метров.
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[info_b]Для обозначения гибких связующих звеньев должны применяться предупредительные устройства в виде флажков или щитков размером 200x200 мм с нанесёнными на них по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. На гибком связующем звене должно быть установлено не менее двух указанных предупредительных устройств.[/info_b]
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Перед началом буксировки крайне важно убедиться в надёжности крепления троса.
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Водитель буксируемого автомобиля обязан следить за натяжением троса.
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Максимальная скорость движения автомобиля, буксирующего транспортное средство, не должна превышать 50 км/ч.
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При буксировке с помощью гибкой сцепки у буксируемого транспортного средства должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление.
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При буксировке с помощью жёсткой сцепки у буксируемого авто должно быть исправно рулевое управление, кроме случая, когда конструкция жёсткой сцепки обеспечивает движение буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего, а при массе буксируемого авто более половины массы буксирующего транспортного средства также должна быть исправна рабочая тормозная система.
“Важно знать, что запрещается буксировка в гололедицу при помощи гибкой сцепки, а также в случае устранения неисправностей автомобиля на проезжей части дороги участники должны находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами”, — напомнили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Ранее Telegraf.news писал, что Брестская Госавтоинспекция предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.
ГАИ предложила белорусам «сэкономить на топливе». Что нужно сделать перед поездкой?