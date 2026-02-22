Как белорусам быстро пожаловаться на ямы на дороге? ГАИ предложила сделать фото и еще два шага

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.02.2026 13:19 , Обновлено: 22.02.2026

В Беларуси понемногу сходит снег, а вместе с ним где-то и асфальт на дорогах. Привычная для февраля и марта ситуация для нашей страны. Как пояснили дорожники, асфальт в морозы «не дышит» и из-за этого разрушается. Но водителям от этого не легче: кое-где проезжая часть реально превратилась в решето.

В связи с этим Госавтоинспекция попросила белорусов не лениться, а сделать три шага, отправив сообщение о проблемном участке в специальный чат-бот, который называется «Добрая дорога».

Инструкция проста:

Зайти в чат @GAI_DOROGI_BOT в мессенджере Telegram (он как раз предназначен для сообщений о проблемных участках — ямах, выбоинах — на дорогах по всей Беларуси). Прикрепить фото ямы или выбоины дорожного покрытия. Указать адрес и место, где было сделано фото (республиканская или местная автодорога, улица), либо позволить программе автоматически определить текущее местоположение, с которого было сделано фото проблемного участка дороги.

На улицах Минска заметили загадочные металлические спицы. Появилась версия о «недоброжелателях»

В ГАИ Беларуси пообещали, что после выполнения указанных шагов заявка будет обработана в обязательном порядке, а «по каждому факту будут приняты необходимые меры по устранению недостатка».

Несколько дней назад Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился, чтобы дорожные службы по всей стране предприняли ряд мер, которые, по его мнению, уберегут дороги от дальнейшего разрушения из-за погоды. «Надо мобилизоваться», — призвал он чиновников на совещании по ситуации в экономике, говоря о состоянии дорог.

Лукашенко дал срочное указание дорожникам: «Неужели не знают?»