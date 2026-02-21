На улицах Минска заметили загадочные металлические спицы. Появилась версия о «недоброжелателях»

🎥 Видео

Опубликовано: 21.02.2026 18:38 , Обновлено: 21.02.2026

В соцсетях появилось сразу несколько видео, где водители пожаловались, что обнаружили на своих автомобилях металлические спицы, торчащие из колес и кузовов. Ролики в TikTok вызвали дискуссию о том, что это было.

https://www.youtube.com/watch?v=CvR5l82bCZU

Кто-то из зрителей заподозрил неисправность дорожной техники, кто-то выдвинул другие теории, например, что это щупы троллейбусов. На самих кадрах в интернете видно, как небольшие металлические стержни впились в различные части автомобилей.

Согласно сообщению госагентства «Минск-Новости», государственное предприятие «Минсктранс» категорически опровергло причастность своего электротранспорта к появлению спиц.

Дорожные службы города также исключили возможность того, что эти предметы являются фрагментами уборочной техники.

«На используемых при содержании улично-дорожной сети механизмах, выполняющих работы по уборке прилотковой зоны (зона вдоль бордюра) и технических тротуаров, применяется пластиковый (полипропиленовый) эластичный ворс. Его структура и свойства не позволяют нанести повреждения элементам транспортных средств», — утверждают в ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» (Государственное производственное объединение «Горремавтодор Мингорисполкома»).

В организации, впрочем, пообещали, что дали поручение сотрудникам уделять особое внимание своевременному выявлению и уборке посторонних металлических предметов с проезжей части.

Авторы статьи «Минск-Новости», в свою очередь, предложили версию с некими «недоброжелателями».

На данный момент правоохранительные органы официально не комментировали инциденты.