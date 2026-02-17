Лукашенко дал срочное указание дорожникам: «Неужели не знают?»

Опубликовано: 17.02.2026 16:49 , Обновлено: 17.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился, чтобы дорожные службы по всей стране предприняли ряд мер, которые, по его мнению, уберегут дороги от дальнейшего разрушения из-за погоды. «Надо мобилизоваться», — призвал он чиновников на совещании по ситуации в экономике, говоря о состоянии дорог.

По словам Александра Лукашенко, на тех дорогах Беларуси, где он ездил, снег лежит вдоль проезжей части.

«Еду — корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер “железобетонный”. Вот сейчас пойдут дожди, оттепель и образуется корыто — вода будет на асфальте. Мы разрушим все дороги», — возмутился Александр Лукашенко.

«Неужели нельзя было столкнуть снег не на обочину, а туда, в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег. У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается?» — задал он риторический вопрос.

Также Президент Беларуси распорядился делать «упор на бетонировании».

Ранее в Министерстве энергетики Беларуси (Минэнерго) провели совещание по следам распоряжения Президента Беларуси. В ведомстве заявили, что будут менять подходы к установке режимов работы уличного освещения в населённых пунктах.

В свою очередь, Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы тот выключал фонари в 7:00 и автоматически включал их не раньше 20:00.

Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00