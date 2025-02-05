Как автомобилистам оформить ТО через интернет? В Белтехосмотре дали пошаговую инструкцию

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.02.2025 15:10 , Обновлено: 05.02.2025

В «Белтехосмотре» 5 февраля дали пошаговую инструкцию, как оформить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга», не обращаясь непосредственно на станцию ТО.

Оформить ТО дистанционно онлайн на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с недавних пор могут владельцы авто, с года выпуска которых прошло не более двух лет (включая год выпуска). Получить разрешение на допуск транспорта (кроме колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении могут как физлица (код 200.15.17) , так и юрлица с индивидуальными предпринимателями (код 548.5.12.1).

Обратиться за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении необходимо не позднее десяти дней после их государственной регистрации.

Так, чтобы оформить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга», необходимо сделать следующие шаги:

Зайти на портал «Е-Паслуга» в сети Интернет https://e-pasluga.by/ или запустить мобильное приложение «Е-Паслуга». Авторизоваться в личном кабинете портала . Авторизация осуществляется с помощью аккаунтов Apple и Google, по E-mail, по номеру мобильного телефона, по электронной цифровой подписи ГосСУОК, по ID-карте, с использованием уникального идентификатора. Авторизация для юридических лиц возможна только по ЭЦП. Информация о каждом из представленных способов авторизации доступна для ознакомления на портале. В личном кабинете перейти в раздел «Доступные услуги» и выбрать вкладку «Все услуги». В графе поиска ввести код услуги для физических лиц «200.15.17», а для юридических - код услуги «548.5.12.1» Выбрав административную процедуру, с информацией о ней можно ознакомиться на вкладках «Описание», «Как получить», «Сроки исполнения», «Стоимость» и др. Перейти по ссылке «Заказать» и в появившемся окне ознакомиться с условиями осуществления административной процедуры. После нажатия кнопки «Ознакомлен» откроется форма заявления, в которой необходимо заполнить поля: серия свидетельства о регистрации ТС, номер свидетельства о регистрации ТС, а также раздел, содержащий сведения о внесении платы. После нажатия кнопки «Добавить» откроется окно, где необходимо выбрать форму оплаты: «ЕРИП» – вносится номер транзакции в ЕРИП или «Прикрепить документ» – позволяет прикрепить к заявлению изображение (фото или скан) документа об оплате. После того, как вы нажмёте кнопку «Отправить», заполненное заявление будет направлено в очередь и рассмотрено специалистами «Белтехосмотра». Статус и результат исполнения заказанной административной процедуры можно просмотреть в разделе «Мои услуги» в личном кабинете.

Ранее Telegraf.news сообщал, из-за каких неисправностей машины белорусы чаще всего не проходили техосмотр (ТО) в 2024 году (по результатам 10 месяцев).

В «Белтехосмотре» назвали 3 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не пройдут ТО

Директор Республиканского унитарного сервисного предприятия “Белтехосмотр” Юрий Ленчевский в начале этого года заявил, что “Белтехосмотр” планирует “максимально уйти от документов на бумажных носителях”.

Директор «Белтехосмотра» пообещал «максимально уйти» от бумажных документов. За чем не придётся ехать на станцию?