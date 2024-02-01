Jeep показал фото своего первого электрического внедорожника Wagoneer S

📷 Фото

Опубликовано: 01.02.2024 10:43 , Обновлено: 01.02.2024

На этой неделе Jeep показал первые интерьерные фотографии своего первого электрического внедорожника Wagoneer S. Интерьер новинки соединил в себе технологии премиум-класса и интересные детали – например, три цифровых дисплея на передней панели и четвертый экран, который предназначен для управления климатом и функциями сидений. Что еще?

Судя по фото, на передней панели Wagoneer S – четыре экрана. Первый – дисплей для водителя. В центре – информационно-развлекательный дисплей. Ниже расположен экран меньшего размера для управления климатической установкой, различными функциями кресел и т.д. Наконец, предусмотрен и пассажирский дисплей, который, очевидно, можно использовать для просмотра фильмов и видео.

Подробностей пока мало. Но кое-что уже известно, сообщил портал The Business Insuder. Например, в технологичном интерьере – акустическая система McIntosh с 19-ю динамиками. Двойной панорамный люк будет входить в стандартную комплектацию. Кроме того, появилась информация, что Wagoneer S получит специальную систему Selec-Terrain с различными режимами движения.

О силовой установке тоже известно немного. Только то, что Jeep Wagoneer S будет построен на совершенно новой платформе STLA-Large со стандартным полным приводом 4xe. Такая платформа поддерживает тяговые аккумуляторные батареи емкостью от 85 кВт·ч до 118 кВт·ч. Электрический внедорожник будет иметь 600 л.с., что позволит ему разгоняться с места до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды.

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Поступление в продажу Jeep Wagoneer S ожидают осенью этого года.

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