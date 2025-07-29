Изъяли 307 авто. Минтранс рассказал, сколько таксистов осталось в Беларуси после введения госреестра

Опубликовано: 29.07.2025 08:03 , Обновлено: 29.07.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси освежило статистику государственного реестра пассажирских перевозчиков. Посмотрели, как изменился рынок такси в Беларуси с 1 ноября 2024 года, когда официально заработал реестр, и сколько таксистов лишились своих транспортных средств из-за того, что не вошли в него.

Исходя из официальной статистики ведомства, за последние 9 месяцев реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении заметно расширился, а количество водителей такси и их транспортных средств увеличилось более чем в два раза.

Показатель 4 ноября 2024 28 июля 2025 Изменение Перевозчики (такси) 3,1 тыс. 5,5 тыс. +2,4 тыс. (+77%) Водители (такси) 13,9 тыс. 37 тыс. +23,1 тыс. (+166%) Автомобили-такси 12,4 тыс. 26 тыс. +13,6 тыс. (+110%)

При этом в ходе рейдов и проверок, которые регулярно устраивает Транспортная инспекция, с 1 ноября 2024 года было изъято 307 легковых автомобилей , которые использовались в качестве такси, но сведения о них не были включены в реестр.

В Минтрансе подчеркнули, что согласно новому закону диспетчер такси не может передавать заказы таксистам, если сведения о них самих, как водителях, либо об их автомобиле, не включены в реестр.

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Что грозит за перевозки без включения в реестр?

[info_b]Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25 января 2024 г. №32 транспортная деятельность в сфере нерегулярных пассажирских перевозок, в том числе автомобилями-такси, без включения в реестр информации о транспортных средствах, водителях и диспетчерах является незаконной и запрещается.[/info_b]

С 1 ноября водителей, которые не внесли свои данные или данные о своём авто в реестр, могут привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 13.3 КоАП РБ за незаконное предпринимательство. Эта статья помимо крупных штрафов допускает конфискацию до 100% дохода, а также автомобиля, как инструмента для незаконного заработка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сервисе «Яндекс Go» ещё до того, как реестр таксистов полноценно заработал в Беларуси, прогнозировали «массовый отток» водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. В сервисе также заявили, что это «не может не отразиться на потребителе» и ценах на услуги такси.

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