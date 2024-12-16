Из-за снегопада столица встала в 8-балльных пробках. «Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта
Утром в понедельник, 16 декабря, Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице ещё накануне вечером. "Минсктранс" предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графина на получаса.
Согласно сервису “Яндекс Пробки”, в утренний час-пик в столице автомобильные пробки сегодня в течение нескольких часов держались в районе 8 баллов, которые начали постепенно уменьшаться лишь после 9:00.
По данным “Минсктранса”, за утро зафиксировали несколько случаев повреждения контактной сети, а усугубили ситуацию мелкие ДТП, без которых, судя по данным тематических сервисов и официальной информации столичной ГАИ, также не обошлось утром.
В результате, из-за скопления транспорта ввиду неблагоприятных погодных условий утром общественный транспорт в Минске идёт с отставанием от графика до 30 минут, сообщили в “Минсктрансе”.
В сложившихся условиях в ГАИ призвали быть осторожными как водителей, так и пешеходов. Первым рекомендовали строго соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между авто и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Вторым - надеть и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.
Однако, судя по первым утренним сводкам, не все прислушались к этим призывам: около 07:06 вблизи дома №26 по улице Кольцова легковая Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 30-летнюю женщину. По данным ГАИ, 38-летний водитель не пропустил её на “зебре”. Медики увезли пострадавшую в больницу для обследования.
Тем временем в столичном ЖКХ отчиталисьо том, что утром 16 декабря для расчистки дворов и придомовых территорий от снега вывели почти сотню единиц техники, в том числе малогабаритной и задействовали 1638 работников, которые в том числе посыпают дорожки противогололедной песчаносоляной смесью.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Белгидрометцентр объявил на 16 декабря по всей Республике оранжевый уровень опасности. Это связано с приходом в Беларусь теплого фронта с Балтики, который принесет снегопады и метели переходящие в дожди.
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