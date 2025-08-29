Из Беларуси в Литву запустили ещё один автобус. Почем билеты?

Опубликовано: 29.08.2025 10:47 , Обновлено: 29.08.2025

На фоне недавнего сокращения числа автобусных рейсов в литовскую столицу, одна из белорусских компаний-перевозчиков сообщила о запуске дополнительного регулярного рейса в эту страну. Автобусы начнут ходить из Гродно через Лиду с сегодняшнего дня, 29 августа. Посмотрели, сколько придётся выложить за билет.

Об открытии нового регулярного маршрута, которым можно добраться из Беларуси на автовокзал в литовской столице, а также в приграничный Шальчининкай, объявила компания “Трансагентство Фаворит”. Там пояснили, что рейсы будут выполняться совместно с литовским партнером компании.

Цены на билеты, указанные на сайте компании, зависят от стартовой точки по маршруту следования автобуса:

до Вильнюса из Гродно можно доехать за 200 рублей,

до Вильнюса из Лиды - за 185 рублей,

до Шальчининкая из Гродно - за 180 рублей,

до Шальчининкая из Лиды – за 160 рублей.

Детям до 1 года можно не покупать билет, а для детей до 6 лет компания пообещала 50%-ную скидку .

Рейсы через пограничный переход Бенякони-Шальчининкай компания пообещала выполнять ежедневно по следующему расписанию:

из Гродно в Вильнюс: 18:00 – отправление из Гродно, 19:40 – отправление из Лиды, 22:05 – прибытие в Шальчининкай, 22:55 – прибытие в Вильнюс автовокзал.

из Вильнюса в Гродно: 10:00 – отправление из автовокзала Вильнюс, 10:50 – отправление из Шальчининкая, 13:10 – прибытие в Лиду, 15:00 – прибытие в Гродно.

«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине августа государственному предприятию “Минсктранс”, а также частным компаниям-перевозчикам, включая популярного литовского перевозчика Eurolines пришлось отменить часть автобусных рейсов по маршруту Минск-Вильнюс. Оказалось, этого потребовало Министерство транспорта и сообщения Литвы. В ведомстве заявили, что транспортные компании превысили установленный лимит количества автобусов, пересекающих белорусско-литовскую границу.

Минтранс Литвы назвал причины отмены рейсов автобусов Вильнюс-Минск