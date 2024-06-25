"Хорошая попытка, но нет" - ГАИ сделала белорусам предложение. Подписчики отреагировали

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2024 10:17 , Обновлено: 25.06.2024

На официальной страничке белорусской Госавтоинспекции в соцсети TikTok появилось видео, в котором инспекторы сделали "интересное предложение" автомобилистам. Впрочем, никто из многочисленных комментаторов принять предложение ГАИ не решился, заявив, что предложенные услуги слишком дорого стоят.

В своём видео инспекторы ГАИ в ироничной форме предложили белорусским автомобилистам “услуги уличного фотографа”, пообещав сделать снимки, а потом “прислать фото” по почте. Как догадались зрители, речь о так называемых “письмах счастья” с кадрами, снятыми камерами фотофиксации, которые обычно прилагают к квитанции на оплату штрафа.

В такой нестандартной форме в ГАИ Беларуси напомнили о том, что их камеры фиксируют не только нарушения скоростного режима на дорогах, но и вычисляют тех, кто садится за руль авто, не прошедших техосмотр.

Юмор инспекторов, судя по комментариям, зрители оценили, но никто из них так и не принял предложение таких “уличных фотографов”.

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“Хорошая попытка ? но нет”, - написал один из комментаторов.

“Нет, спасибо, ваши услуги дорого стоят”, - поддержал его другой.

“Жаль, что фото дорогие получаются,” - иронично отметил третий.

[info_b]Напомним, что за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении можно получить штраф в размере до трех базовых величин (120 рублей). Если же водителя “поймают” без техосмотра повторно в течение года, то размер штрафа увеличится до пяти базовых (200 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на сайте СЗАО “Безопасные дорогие Беларуси” опубликовали карту, на которой отметили все камеры, фиксирующие не только скорость движения, но и факт отсутствия пройденного техосмотра.

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