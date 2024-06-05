"Запрещается эксплуатация" - "Белтехосмотр" рассказал, с какими шинами авто не пройдет ТО летом

Опубликовано: 05.06.2024 10:52 , Обновлено: 05.06.2024

"Белтехосмотр" поделился результатами работы по выдаче "дазволаў" в мае и рассказал, с какими шинами авто не получит разрешение.

На предприятии отметили, что, согласно абзацу 1 пункта 5.5 приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация летом транспортных средств, которые укомплектованы шинами с шипами противоскольжения.

Если авто с такими шинами приедет на диагностическую станцию в июне, июле, августе, то его после проведения техосмотра признают “несоответствующим установленным требованиям”, то есть разрешение на допуск к участию в дорожном движении машина не получит.

Всего же “Белтехосмотр” в мае 2024 года выдал 143,9 тыс. “дазволаў”, это, как отметили на предприятии, на 3,2% меньше, чем в этом же месяце в 2023 году (148,6 тыс.). В отношении электромобилей в мае 2024 года оформили 474 разрешения (а всего с начала года - 8078).

Инфографика: "Белтехосмотр"

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?