"Хана нашим машинам" – Автомобилистка пожаловалась на "химию", которой посыпали белорусские дороги

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2024 10:27 , Обновлено: 16.12.2024

Белорусская автомобилистка пожаловалась на "страшную химию", которой, по её словам, сотрудники дорожных служб начали обрабатывать трассы с наступлением "минусовой" температуры. Женщина продемонстрировала в TikTok состояние своей машины после одной поездки.

Судя по хэштегам под роликом, который выложила у себя на страничке пользовательница под ником yulya_roskach, с такой ситуацией она столкнулась в Бобруйске. По словам женщины, автомобиль был абсолютно чистым, но одной поездки оказалось достаточно, чтобы он покрылся серым слоем “какой-то химии, которой покрыли трассу”.

“Смотрите, что происходит. Хана нашим машинам! Это просто что-то страшное! В прошлом году такого не было”, - эмоционально прокомментировала картину автомобилистка.

Судя по комментариям, с похожей ситуацией столкнулись водители в Могилёве

Некоторые зрители под видео написали, что это “обычная соль”, однако, другие отметили, что антигололёдная смесь, которой посыпают белорусские дороги “давно уже не соль”, а трёхкомпонентная смесь и как минимум часть её - это “ядрёная “химия”, которая съедает кузов, мягко говоря”. По словам некоторых зрителей, именно твёрдый противогололедный реагент в купе с солью “даёт такой известковый налёт”.

[info_b]Кстати, ещё осенью 2023 года на предприятии “Горремавтодор Мингорисполкома” рассказывали, какие вещества закупают для обработки дорог и пешеходных дорожек в столице:

противогололедные реагенты с некой “ингибирующей добавкой”,

песчано-соляная смесь,

галит марки А (это, собственно, и есть каменная соль).[/info_b]

Коммунальные службы начали посыпать улицы в Минске «ингибирующей добавкой». Зачем?

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что “лучше такое, чем ехать по льду и разбиться”, а другие предложили несколько вариантов, как автомобилистам сберечь свои машины от воздействия таких “агрессивных” условий. Помимо вполне дельных советов - почаще мыть авто и не пренебрегать антикоррозийной обработкой кузова - было немало неожиданных и нетривиальных.

“Решение проблемы, какое сделал я: Audi А6 поставил в гараж до марта, а поджопник взял Passat B5 на зиму. И всё”, - написал один из зрителей.

Другой предложил машину отправить в гараж до весны и пересесть на общественный транспорт, “пока зима не закончится и соль не смоют водой”. А третий и вовсе посоветовал “раз в три года машину менять - и ничего с ней не будет”.

Отметим, что в условиях зимы и общественный транспорт далеко не всегда может быть приемлемым вариантом. Так, как ранее сообщил Telegraf.news, утром в понедельник, 16 декабря, Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице ещё накануне вечером. “Минсктранс” предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графина на получаса.

Из-за снегопада столица встала в 8-балльных пробках. «Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта