ГТК Беларуси предупредил об ограничениях для фур на одном из КПП на границе с Польшей 4 марта
Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) предупредил о временных ограничениях для грузовиков в автомобильном пункте пропуска "Берестовица" на границе с Польшей. Во вторник, 4 марта, на КПП будет отсутствовать электроснабжение, из-за чего таможенники не смогут осуществлять операции по перецепке и перегрузке товара.
Как пояснили в ведомстве, технические ограничения связаны с плановыми работами по подключению новых электроустановок на “Берестовице”. Ожидается, что специалисты будут их проводить с 9:00 до 18:00 .
“В указанный период времени на складе временного хранения пункта пропуска “Берестовица” таможенные операции по перецепке/перегрузке производиться не будут”, - предупредили в ГТК.
Водителям грузовиков в ведомстве рекомендовали в это время выбирать для перецепки и перегрузки фур другие “специально установленные места”.
[info_b]С перечнем таких мест с указанием точного адреса, графика работы, допустимыми габаритами транспортных средств и видов совершаемых операций можно ознакомиться на сайте ГТК по ссылке.[/info_b]
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Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года ГТК обязал водителей грузовиков, ожидающих выезда в Польшу, вставать в электронную очередь.
ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?