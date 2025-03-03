ГТК Беларуси предупредил об ограничениях для фур на одном из КПП на границе с Польшей 4 марта

Опубликовано: 03.03.2025 13:48 , Обновлено: 03.03.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) предупредил о временных ограничениях для грузовиков в автомобильном пункте пропуска "Берестовица" на границе с Польшей. Во вторник, 4 марта, на КПП будет отсутствовать электроснабжение, из-за чего таможенники не смогут осуществлять операции по перецепке и перегрузке товара.

Как пояснили в ведомстве, технические ограничения связаны с плановыми работами по подключению новых электроустановок на “Берестовице”. Ожидается, что специалисты будут их проводить с 9:00 до 18:00 .

“В указанный период времени на складе временного хранения пункта пропуска “Берестовица” таможенные операции по перецепке/перегрузке производиться не будут”, - предупредили в ГТК.

Водителям грузовиков в ведомстве рекомендовали в это время выбирать для перецепки и перегрузки фур другие “специально установленные места”.

[info_b]С перечнем таких мест с указанием точного адреса, графика работы, допустимыми габаритами транспортных средств и видов совершаемых операций можно ознакомиться на сайте ГТК по ссылке.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года ГТК обязал водителей грузовиков, ожидающих выезда в Польшу, вставать в электронную очередь.

ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?