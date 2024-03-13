ГТК Беларуси предупредил о замедлении очередей в КПП "Бенякони". Когда?

Опубликовано: 13.03.2024 12:30 , Обновлено: 13.03.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси объявил о проверке электроснабжения на границе с Литвой, погранпереходе "Бенякони" (сопредельный — "Шальчиникай"). Из-за этого возможно замедление очередей.

Плановые работы должны провести в четверг, 14 марта. В период с 13:00 до 16:00 возможны перебои подачи электричества, что может увеличить время оформления транспорта, который следует через границу в обоих направлениях, сообщили на официальном сайте Таможенного комитета.

Сотрудники ведомства порекомендовали учитывать эту информацию, если вы планируете поездку за рубеж.

Кстати, единственный альтернативный маршрут в Литву проходит через “Каменный Лог” (сопредельный — “Мядининкай”).

Очереди на границе с Литвой

К слову, в Госпогранкомите Беларуси 13 марта сообщили, что очереди на границе с Евросоюзом “продолжают расти”. Так, въезда в ЕС на литовском направлении по данным на 12:00 ожидали более 2100 фур.

“Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки здесь оформили всего 66 фур из 500 возможных, т.е. 3 авто из 20 в час”, — отметили там.

Что касается легковых автомобилей, по данным ГПК на 13 марта 12:00, на границе с Литвой в “Беняконях” собралось 65 машин, в “Каменном Логе” — 70.

Напомним, Государственный таможенный комитет Беларуси 28 февраля сообщил о серьёзных изменениях в работе таможенных служб с 1 марта. Их связали с закрытием двух пунктов пропуска на границе с Литвой – КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка»).

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Позже появились видео и фото очереди из большегрузов, стоящих в ожидании на въезд в Литву в пункте пропуска «Бенякони».

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