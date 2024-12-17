ГПК Беларуси предупредил о "росте очередей" на двух погранпереходах с Литвой

Опубликовано: 17.12.2024 15:39 , Обновлено: 17.12.2024

Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил о "возможном росте очередей" на двух КПП с Литвой — "Мядининкай" (сопредельный — "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). По информации литовской стороны, которую привели в ГПК, там запланировали технические работы.

В пресс-службе ГПК Беларуси рассказали, что с 15:00 вторника, 17 декабря, на вышеперечисленных погранпереходах возможны очереди. Дело в том, что литовская сторона решила провести работы “по управлению технической инфраструктурой”, заявили в ведомстве.

До 23:00 вторника ожидаются кратковременные сбои в работе таможенных информационных систем, что способно привести к снижению “пропускной способности” КПП “Мядининкай” (“Каменный Лог”) и Шальчининкай (“Бенякони”), а также “росту очередей транспортных средств”, подчеркнули в ГПК.

“По состоянию на 15:00 въезда в Литву ожидают более 1100 грузовиков. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую государственную границу”, — обратили внимание в пограничном ведомстве.

[info_b]Актуальную информацию перед белорусскими пунктами пропуска можно отслеживать на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал: в администрации Гомельской области и Пограничном комитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной в Мозырском районе открыли новую заставу «Гребени», которая оборудована электронными средствами слежения. Подробностей власти много не раскрыли. Собрали всё, что было.

Беларусь установила свою «электронную стену» на границе с Украиной

Также мы рассказывали, что в конце октября ГТК Беларуси ввёл важное нововведение, согласно которому водители грузовиков, ожидающие выезда в соседнюю страну, в обязательном порядке должны встать в электронную очередь. В ведомстве объяснили нюансы такой регистрации.

ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?