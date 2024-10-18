Беларусь установила свою "электронную стену" на границе с Украиной

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Опубликовано: 18.10.2024 09:16 , Обновлено: 18.10.2024

В администрации Гомельской области и Пограничном комитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной в Мозырском районе открыли новую заставу «Гребени», которая оборудована электронными средствами слежения. Подробностей власти много не раскрыли. Собрали все, что были.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Константин Молостов заявил, что при создании новой погранзаставы был “учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу”. В Гомельском облисполкоме уточнили, что теперь на данном участке границы пограничники следят за обстановкой “в режиме онлайн”, а электронные системы сразу сигнализируют о нарушениях.

В ГПК, в свою очередь, похвалились, что технические средств обеспечивают “устойчивую цифровую радиосвязь с визуализацией на электронно-цифровой карте”.

Строили новую заставу больше года. Ее строительство началось ещё 20 февраля 2023 года в рамках программы «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства».

























Во сколько обошлось строительство 35-километрового электронного участка в ГПК не сообщили. Однако ранее в Польше заявили, что решили возвести “электронный забор” на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы, длиной 172 километра. В планах Варшавы разместить на границе с Беларусью порядка 4,5 тыс. камер, включая камеры ночного видения, а также тепловизоры и датчики движения.

Всего на усиление электронного заграждения на границе с Беларусью Польша решила потратить 375 млн долларов. Это уже в дополнение к тратам на возведение физического 5-метрового забора.

«Мышь не проскочит» — Польша приступила к строительству электронного забора на реке у границы с Беларусью