Госконтроль приступил к эвакуации одной категории автомобилей белорусов

Опубликовано: 05.03.2025 12:01 , Обновлено: 05.03.2025

Комитет государственного контроля Беларуси отчитался о первых результатах в борьбе с брошенными автомобилями, загромождающими дворы и улицы. После проведения «горячей линии» и получения сотен обращений от граждан местные власти по поручению контролирующего органа активно взялись за решение проблемы.

Напомним, в феврале КГК провёл двухдневную «горячую линию», посвящённую брошенным автомобилям. За это время поступило более 180 звонков, а ещё 375 сообщений пришло в чат-бот телеграм-канала комитета. Около половины обращений касались Минска, но сообщения поступали и из всех регионов Беларуси. Люди жаловались на машины, которые месяцами стоят без движения, занимая парковочные места и портя вид дворов.

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Всю полученную информацию КГК направил в местные органы власти с требованием «незамедлительно принять меры».

Как сообщили в КГК, после получения извещений от местных властей некоторые владельцы уже убрали свои брошенные автомобили со дворов. В частности, приведены в порядок дворы на улицах Ангарской, Одинцова и Сухаревской в Минске, на улице Боричевского в Волковыске и на улице Могилёвской в Орше.

Однако работа по очистке дворов от автохлама продолжается. Владельцам брошенных машин, получившим извещение, даётся 30 дней на то, чтобы самостоятельно убрать автомобиль на охраняемую стоянку или привести его в порядок. Если этого не сделать, машину эвакуируют на штрафстоянку.

Весной госконтроль запланировал дополнительные проверки, при этом анонсировав разработку предложений по улучшению работы местных властей в этом направлении.

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