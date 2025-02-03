КГК дал белорусам 2 дня, чтобы пожаловаться на бесхозные авто. В каком случае отберут у владельца?

Опубликовано: 03.02.2025 17:44 , Обновлено: 03.02.2025

Комитет государственного контроля Беларуси 4 и 5 февраля проведёт «горячую линию» по вопросам брошенных во дворах и на других территориях неэксплуатируемых автомобилей.

Сообщить о ржавеющих бесхозных машинах можно будет 4 и 5 февраля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по короткому номеру 191.

Также информацию о таких автомобилях (с указанием адреса и фотографией) можно отправить в чат-бот телеграм-канала КГК.

Что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль?

Если вы заметили брошенный автомобиль, который не используется более шести месяцев, следует обратиться в местный исполком или ГАИ. В течение 15 дней специалисты постараются установить владельца. Если владелец не найдётся или не приведёт машину в порядок в течение 30 дней, автомобиль эвакуируют на охраняемую стоянку.

Если в течение трёх месяцев владелец не заберёт свой автомобиль со стоянки и не возместит расходы, то на него подадут в суд для признания автомобиля бесхозяйным и взыскания затрат.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на белорусских дорогах нередко встречаются водители, которые имеют свою особую трактовку ПДД. Когда же их эго задето, по их мнению, «неправильным» применением норм ПДД со стороны других участников дорожного движения, они начинают «обучать» таких водителей «правильному», на их взгляд, трактованию ПДД. Что ему грозит в общем случае?

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