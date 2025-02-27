Жители агрогородка под Слуцком добились снижения цены билета до райцентра в 2,4 раза. Как удалось?

Опубликовано: 27.02.2025 12:45 , Обновлено: 27.02.2025

Благодаря вмешательству Комитета госконтроля (КГК) Минской области жители агрогородска Гацук Слуцкого района добились значительного улучшения транспортного сообщения с Минском и Слуцком. С 20 февраля госавтопарк открыл новый автобусный маршрут, а стоимость проезда в частных маршрутных такси стала дифференцированной. То есть проезд не от конечной до конечной стал дешевле.

Как сообщила пресс-служба КГК, жители агрогородка Гацук Слуцкого района жаловались на отсутствие прямого автобусного сообщения между райцентром и столицей. Кроме того, пассажиры были вынуждены оплачивать полную стоимость проезда в маршрутных такси по маршруту Минск — Слуцк, даже если им нужно было добраться только из Гацука в Слуцк или наоборот. А это 12 рублей.

Комитет госконтроля Минской области совместно с местными властями и перевозчиками изучил ситуацию, выехав на место. Доводы жителей Гацука, расположенного примерно посередине между Слуцком и Минском, подтвердились.

В результате принятых мер государственный автобусный парк организовал новый прямой маршрут Минск — Слуцк с остановками в населённых пунктах Леньки, Шишчицы и Гацук Слуцкого района. Автобус выполняет два рейса в день.

Частные перевозчики, обслуживающие маршрут Минск — Слуцк, ввели раздельную стоимость проезда. Теперь пассажиры, следующие из Гацука в Слуцк или из Гацука в Минск, платят только за фактически пройденное расстояние, а не полную стоимость маршрута.

Журналист Telegraf.news изучил свежее расписание и расценки. Стоимость проезда на новом «государственном» автобусе по маршруту Минск — Слуцк составляет те же 12 рублей, как и у частных перевозчиков. При этом из Гацука до Слуцка теперь можно доехать за 5 рублей, а до Минска — за 7 рублей как на автобусе, так и на маршрутке.

Но стоит также отметить, что и раньше существовал автобусный маршрут, связывающий Слуцк и Гацук (и даже по более низкой цене, чем новые расценки), однако он выполняет рейсы только по средам и воскресеньям.

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