В Госдуме рассказали, когда белорусам не нужно будет покупать "синюю карту" в Россию
Власти Беларуси и России осенью 2024 года планируют запустить единые обязательные страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Пинский во время своего выступления на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В этом случае белорусам, въезжая в Россию на своём авто, не нужно будет оформлять на границе дополнительную страховку, наподобие нынешних "синих карт".
По словам депутата, единый для России и Беларуси электронный полис автострахования должен заработать с 1 октября. Такой срок озвучили госорганы, которые занимаются разработкой данного законодательного акта, сообщило агентство Sputnik.
“Мы этот вопрос взяли на контроль, будем его курировать. Если будут опаздывать, будем помогать”, - заявил Пинский.
В свою очередь заместитель председателя комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец заявил, что уже в феврале 2024 года в национальные законодательства Беларуси и России предложат внести соответствующие изменения, связанные с “имплементацией модельного закона о создании единого ОСАГО”, а автостраховщики должны будут разработать правила, регламентирующие единую процедуру признания того или иного случая страховым, а также порядок выплаты компенсаций.
[info_b]В России ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности. В Беларуси этому понятию соответствует ОСГОВТС - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. [/info_b]
Сколько будет стоить единая страховка?
Вопрос о конкретной стоимости единого для Беларуси и России полиса пока обсуждается, однако, по словам депутатов, она будет не выше, чем на действующие полисы на рынке страховых услуг двух стран.
“Но мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки”, - заявил Сивец.
Напомним, со 2 сентября 2023 года Беларусь и Россия в полном объеме запустили новую систему обязательного автострахования “Синяя карта”, которая призвана стать альтернативой международной системе “Зелёная карта”. Впрочем, сами новые бланки — собственно «синюю карту» — автостраховщики начнут выдавать лишь после 1 января 2024 года.
Беларусь и Россия перешли на новые автостраховки. Когда начнут выдавать «синие карты» вместо «зелёных»?